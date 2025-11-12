La Asamblea Nacional suspende la polémica reforma de las pensiones en Francia y da oxígeno al Gobierno de Lecornou

La Asamblea Nacional francesa ha dado luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, lo que da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas.

La suspensión de la polémica reforma, que congela la edad de jubilación en los 62 años y 9 meses, ha salido adelante tras cosechar 255 votos a favor y 146 en contra, con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Han votado en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los Comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar en contra de la suspensión de la reforma", ha lamentado el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se ha comprometido para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.