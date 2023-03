Ni las multitudinarias protestas que se celebran a lo largo de Francia ni las dos mociones de censura que se han llevado a cabo por la reforma de las pensiones han logrado acabar con el Gobierno francés. Si las mociones hubieran tenido éxito -una de ellas se quedó a tan solo nueve votos de hacerlo-, el presidente galo, Emmanuel Macron, tendría que haber nombrado un nuevo gobierno o haber convocado nuevas elecciones.

El presidente francés ha descartado realizar cambios en su actual gabinete ni disolver la Asamblea Nacional y ha insistido en que la reforma, que asegura que es necesaria, "seguirá su camino democrático" a pesar del descontento social.

Los expertos consultados coinciden en que el Gobierno de Macron ha quedado "tocado" por esta crisis, que recuerda a la de los 'chalecos amarillos' a principios de 2019. "Desde el punto de vista legal, la ley ha pasado, pero probablemente el 70 u 80% de la población está en contra y una parte de la población continúa manifestándose", afirma a RTVE.es el investigador senior asociado del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona (CIDOB), Francis Ghilès. "El sentimiento anti Macron en la mayoría de los franceses es muy fuerte y eso es peligroso porque hay un sentimiento de injusticia, de que esa ley no era absolutamente necesaria", opina.

En la misma línea, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Andrea Betti, recalca que el "descontento aumenta si tenemos en cuenta las modalidades". He hecho la reforma "recurriendo a un procedimiento constitucional, que existe, que le permite utilizarlo con legitimidad, pero que al mismo tiempo se ha interpretado como que se ha saltado la voluntad popular de los franceses, evitando un debate nacional que hubiera sido muy importante", añade.

"Macron y los miembros de su partido tienen que tener cuidado porque este descontento popular puede beneficiar a los extremos, que ahora en Francia no solo es la extrema derecha, sino también la extrema izquierda", advierte Betti.

Según el barómetro Ifop publicado por el diario 'Le Journal du Dimanche', el 70% de los encuestados afirma no estar satisfecho con Macron. Estas cifras suponen una caída de 8 puntos en la popularidad del presidente francés respecto a diciembre.

Para Betti, las manifestaciones podrían hacer que Macron se sintiera tan presionado como para cambiar a su primera ministra y su Gobierno. "Es una situación muy delicada en la que el presidente se siente de alguna manera acorralado", señala el profesor. "Es el dilema entre hacer reformas -no muy populares, pero necesarias para la sostenibilidad económica-, y el descontento de una población que viene de un año muy difícil en términos de inflación, crisis energética, incertidumbre, guerra y demás", añade.

Aunque la situación política no ha llegado a ese punto, cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles a protestar contra la reforma de las pensiones, en la que algunos expertos describen como la "mayor revuelta desde los 'chalecos amarillos'".

"Va a ser difícil que se calmen los manifestantes porque en los meses pasados el Gobierno no ha podido explicar esta ley bien. A veces hay mentiras en las palabras de algunos ministros y también de la primera ministra y eso es muy grave", opina Ghilès. "Cuando hablan, dan la impresión a muchos franceses de que son arrogantes, de que están desconectados del país, de la ciudadanía", subraya.

Para Betti, Macron tiene que "inmediatamente abrir otro frente" . "En términos de consenso, no va a sacar mucho de este debate. Es muy cuestionable que se haya aprobado una reforma tan importante de esta manera, pero a Macron no le conviene hablar mucho de este problema", explica el experto. "Debería emprender inmediatamente otros tipos de reformas, posiblemente algunas que encuentran un mayor consenso popular", añade.

El profesor de la Universidad Pontificia Comillas cree que Macron ha usado el poder de ese artículo constitucional "para evitar que el proyecto pudiera quedar bloqueado por todos los actores que están involucrados ", pero defiende que "la solución no puede ser simplemente evitar el debate". "La Asamblea Nacional es la sede de la voluntad popular y cuando se toman decisiones en cuestiones tan sensibles, es necesario pasar por ello", recalca.

En la misma línea, Betti afirma que "ver todo este lío por dos años (los que quiere aumentar Macron para la jubilación) puede dejar un poco sorprendido, pero no lo es desde el punto de vista de los que llevan mucho tiempo trabajando, de los que están cerca de la edad de jubilación y de los que tienen miedo a que su pensión se vea reducida".

"Para muchos puede parecer una reacción fuerte. La idea de tener que seguir trabajando aún más cuando quieres irte es difícil de aceptar y eso es una parte subjetiva de los trabajadores que no ha sido anticipada bien por el Gobierno", afirma Roux. "Esto se ha visto agravado y mucho por la manera torpe de poner adelante el proyecto con argumentos parciales y a veces falsos, como la idea de que la reforma iba a mejorar las pensiones mínimas para muchos. Eso ha sido visto como una mentira para los ciudadanos", subraya.

La oposición, con poco margen de maniobra

Los diputados de la oposición presentaron dos mociones de censura: una de ellas presentada por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional -que se esperaba que fracasara y que obtuvo solo 94 votos a favor-, y otra presentada por un grupo de legisladores independientes apoyado por una amplia coalición de partidos de la oposición. Esta última logró 278 votos a favor, quedándose a solo nueve votos de tener éxito, un resultado ajustado que tanto la izquierda como la extrema derecha casi han visto como una victoria.

El profesor de la Universidad Pontificia Comillas señala que la oposición francesa se encuentra "en una fase de debilidad". "Ha intentado dos mociones de censura y han fracasado las dos. Se ha demostrado que la oposición en Francia está muy desunida. Desde el punto de vista parlamentario, Macron podrá disfrutar de una época relativamente tranquila. A la oposición se le han acabado las balas", indica Betti, quien recalca que desde el punto de vista social, en cambio, "la oposición podría capitalizar este descontento, organizar más manifestaciones, tomar las calles…".

En este sentido, Ghilès subraya que nadie en la oposición ha puesto sobre la mesa una alternativa a la reforma de las pensiones del Gobierno. "El problema también es que la izquierda tiene su visión, la derecha tiene a algunos de sus diputados que han votado por Macron y otros no, y la extrema derecha ha sido muy discreta, no ha avanzado un plan", señala el investigador senior asociado del CIDOB. "Para Marine Le Pen, la manera de avanzar es no proponer ideas, pero estar siempre en contra de los ideales del Gobierno y de la izquierda", añade.