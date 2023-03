El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este miércoles que la reforma de las pensiones "seguirá su camino democrático" y que espera que entre en vigor antes de que termine este año. Las declaraciones del mandatario llegan en medio de la crisis por su reforma de las pensiones después de que el Gobierno haya superado por la mínima dos mociones de censura y sin haber conseguido poner fin a las protestas.

El gabinete de la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, superó este lunes dos mociones de censura que había presentado la oposición en respuesta a la adopción por decreto de la reforma de pensiones que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a los 64.

Además de las manifestaciones espontáneas y de las huelgas que se prolongan en algunos sectores desde hace casi dos semanas, los sindicatos organizan este jueves la novena jornada de paros y manifestaciones contra la reforma de las pensiones porque no se dan por vencidos pese a su adopción formal.

La polémica ha pasado factura a la imagen de Macron, quien registra su nivel de popularidad más bajo desde las marchas de los 'chalecos amarillos' a principios de 2019. Según un sondeo publicado por 'Le Journal de Dimanche', solo un 28% de los franceses respalda al presidente.

Macron: "No se va a tolerar un desbordamiento"

El presidente francés ha defendido en una entrevista a las dos principales cadenas de televisión del país que la reforma de las pensiones es necesaria y que el hecho de que entrara en vigor este año "sería bueno para que 1,8 millones de personas vean aumentada su pensión unos 600 euros por año".

Macron ha asegurado que la reforma ahora depende del dictamen del Consejo Constitucional y no de las protestas callejeras que ha dicho que "hay que respetar cuando son pacíficas, pero no cuando acuden a la extrema violencia". En este sentido, el mandatario ha afirmado que "hay que escuchar la cólera" de los ciudadanos, pero ha advertido de que "no se va a tolerar un desbordamiento", porque "la cólera legítima" contra la reforma no justifica la violencia.

Las manifestaciones en París y otros lugares del país han bloqueado algunas estaciones de tren. Esto, junto a las continuas huelgas que afectan al transporte público o la recolección de basura, representan un desafío más serio a la autoridad del presidente desde las protestas de los 'chalecos amarillos' hace cuatro años. Los sindicatos han anunciado otro día de huelgas y manifestaciones este jueves.

01.36 min Macron afronta un momento crítico con la votación de dos mociones contra su reforma de pensiones

Según diversas encuestas, cerca de un 70% de la población no apoya la discutida reforma, y el presidente ha asumido la "impopularidad" que le puede suponer. "Reformar las pensiones siempre ha sido impopular (...), pero entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país", ha señalado Macorn.

Sobre el papel de los sindicatos, Macron ha lamentado que no hayan estado dispuestos a negociar algún tipo de medida de compromiso y ha criticado los incidentes violentos registrados en las protestas de las últimas noches, especialmente en París.

"¿Creen que me gusta hacer esta reforma? No", ha asegurado el presidente, antes de insistir en que se ha desechado bajar las pensiones o subir las cotizaciones de empresas y trabajadores. "Ninguna fuerza sindical ha propuesto compromisos. Nos han dicho que no querían ninguna reforma", ha añadido.