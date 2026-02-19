El fiscal pide la imputación de siete detenidos por la muerte de un joven ultraderechista en Francia

El fiscal de Lyonn, Thierry Dran, ha solicitado la imputación por delito de homicidio voluntario para siete de los hombres detenidos tras la muerte de Quentin Deranque. La víctima, un joven activista de ultraderecha de 23 años, falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico sufrido durante una pelea multitudinaria en las calles de la ciudad francesa.

Los sospechosos, con edades comprendidas entre los 20 y los 26 años, comparecieron ante las autoridades judiciales tras una semana de investigaciones. Según ha detallado la Fiscalía, cinco de estos jóvenes han admitido haber participado en la paliza y haber golpeado a a la víctima, aunque todos ellos niegan una "voluntad asesina". En cambio, el letrado Fabien Rajon ha asegurado que tiene elementos que muestran que el crimen fue premeditado y que los autores organizaron una persecución de Quentin y sus amigos por las calles de la ciudad con la "intención de matar".

Mientras tanto, tres hombres y una mujer, arrestados por presuntamente ayudar a los sospechosos a eludir a la justicia han quedado en libertad bajo control judicial.

Un asistente parlamentario entre los procesados La investigación ha cobrado una fuerte dimensión política al confirmarse que uno de los procesados es Jacques-Elie Favrot, quien trabajaba como asistente parlamentario para Raphaël Arnault, diputado de la formación de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI). Arnault ha comunicado oficialmente que Favrot ha cesado su actividad parlamentaria tras conocerse su implicación en los hechos: "Incluso antes de enterarnos de su arresto esta tarde, iniciamos los trámites ante la Asamblea Nacional para cesar sus funciones parlamentarias". "" El enfrentamiento mortal se produjo el pasado fin de semana en las inmediaciones de un centro de conferencias donde intervenía la eurodiputada Rima Hassan. Según los primeros indicios policiales, la agresión se enmarca en un choque entre facciones de extrema izquierda y grupos de ultraderecha. La policía francesa mantiene abierta la operación para localizar a otros posibles participantes en la reyerta. "La identificación de las personas presentes en el lugar de los hechos fue difícil, y a día de hoy, varias personas siguen sin ser identificadas", ha afirmado el fiscal. 01.19 min Transcripción completa Amenazas a militantes e incluso aviso de bomba en su sede El partido de ultraizquierda francés sumisa en el centro de estos ataques y en un ambiente que asemeja una olla a presión. El detonante, el homicidio la semana pasada en Lyon de este joven de 23 años con tan de gangue Tandegang, vinculado a un movimiento de extrema derecha. Participaba en las protestas contra el mitin de una eurodiputada de Francia Insumisa. Unos encapuchados le atacaron y golpearon. La Mecha, los 11 detenidos son todos vinculados a la extrema izquierda y dos de ellos asesores parlamentarios de este diputado de Francia Insumisa, Rafael Arnault, conocido también por fundar el grupo radical La Joven Guardia, disuelto por acusaciones anteriores de violencia. Gobierno, la derecha tradicional e incluso figuras del socialismo piden que Francia Insumisa excluya a este diputado, pero los insumisos.. dicen que de ninguna manera y su líder, Jean-Luc Melenchon, afirma ser víctimas de los que brutalizan el debate público. División en las izquierdas, impacto en la campaña de las municipales y una tensión social que preocupa al propio presidente, Emmanuele Macron, ha pedido prudencia, el alcalde de Lyon ha suspendido la manifestación prevista para este sábado en apoyo al joven asesinado por riesgo de incidentes violentos y los padres de la víctima han llamado a la calma