El viaje al pasado de Viktor Orbán

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría desde 2010. Es el mandatario con más años en el cargo entre los países de la Unión Europea. Referente de la llamada democracia iliberal; amigo de Vladimir Putin y Donald Trump, con quienes comparte aspiraciones imperialistas, en su caso, al frente un país de menos de 10 millones de habitantes. Pero el jefe de Gobierno húngaro empezó su carrera política en la antítesis de lo que es hoy, como un joven liberal y prometedor ante el gran cambio que se avecinaba, con la inminente caída del bloque comunista.

En este nuevo capítulo de 'Esto merece una explicación', la corresponsal de RNE en Centroeuropa, Beatriz Domínguez, viaja al país magiar para entender de dónde nace la sed de poder de Orbán, qué hay detrás de su espíritu ultranacionalista, cuál ha sido su evolución política y cómo ha logrado mantenerse en el poder durante 16 años.