El viaje al pasado de Viktor Orbán
- En este capítulo de 'Esto merece una explicación' viajamos Hungría para analizar el origen y la evolución del primer ministro húngaro
- Orbán, máximo exponente de la democracia iliberal en Europa, empezó su carrera política como un joven liberal, fundando Fidesz en 1988
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría desde 2010. Es el mandatario con más años en el cargo entre los países de la Unión Europea. Referente de la llamada democracia iliberal; amigo de Vladimir Putin y Donald Trump, con quienes comparte aspiraciones imperialistas, en su caso, al frente un país de menos de 10 millones de habitantes. Pero el jefe de Gobierno húngaro empezó su carrera política en la antítesis de lo que es hoy, como un joven liberal y prometedor ante el gran cambio que se avecinaba, con la inminente caída del bloque comunista.
En este nuevo capítulo de 'Esto merece una explicación', la corresponsal de RNE en Centroeuropa, Beatriz Domínguez, viaja al país magiar para entender de dónde nace la sed de poder de Orbán, qué hay detrás de su espíritu ultranacionalista, cuál ha sido su evolución política y cómo ha logrado mantenerse en el poder durante 16 años.
Del centro a la extrema derecha
“Se le considera uno de los primeros populistas de nuestro tiempo pero, al mismo tiempo, es una excepción, porque solemos ver en la extrema derecha europea que los políticos provienen de los extremos y luego se moderan intentando enviar un mensaje de 'no somos tan radicales'", nos cuenta Peter Krekó, director del centro de análisis político Political Capital. Hablamos con él en la Universidad CEU de Budapest, fundada por el archienemigo de Orbán, el filántropo multimillonario húngaro-estadounidense George Soros. "Orbán venía del centro, era liberal, fue vicepresidente del Partido Popular Europeo. Y gradualmente se movió cada vez más hacia las fuerzas de extrema derecha más radicales", explica Krekó.
El periodista de investigación y director de Direkt36, András Pethö, nos recibe en la modesta redacción de este medio independiente, muy cerca del Danubio. De las palabras de Pethö destacamos un par de claves sobre Viktor Orbán: una es su inteligencia, forma parte de los líderes más aptos de ese grupo intelectual de la primera generación post comunista. La segunda y más notable, la búsqueda de un enemigo. En ello basó su política desde el inicio.
El control del relato es esencial para Orbán, que dispone, de manera directa o indirecta, de casi el 80 por ciento de los medios de comunicación del país a través de los que difunde su retórica. "El Fidesz opera como una máquina de poder. Y hace tiempo que se dieron cuenta de que para tener éxito en política se necesitan enemigos. Son muy cínicos, observan las preferencias de la sociedad húngara, especialmente las de los partidarios del Fidesz, y pueden crear toda una campaña en torno a eso", dice Pethö.
En este capítulo intervienen también Edit Inotai, analista del ‘Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy’, Anikó Bakonyi, directora del programa de refugiados del Comité Húngaro de Helsinki, Tímea Kovácks, abogada, con años de experiencia en la atención de refugiados, y Pál Dániel Rényi, periodista de ‘444!’ y autor del libro ‘Fútbol y poder en el mundo de Orbán’. El fútbol, una de las grandes debilidades, para lo bueno y para lo malo, del mandatario húngaro. Otro canal por el que ha salido el dinero público a lo largo de estos 16 años, otro de los epicentros de la corrupción de su gobierno.
'El viaje al pasado de Viktor Orbán' es la nueva entrega de 'Esto merece una explicación', después de 'Tras el rastro de un ave', ‘Historia de dos ciudades: un retrato de las fracturas que desgarran a Francia’, 'Ferreteras’, ‘Luces y sombras de Navidad', 'Un suceso corriente', 'La escombrera de la Comuna 13', 'Silicosas, muerte en suspensión', 'Moda sin freno', 'Postales de un viaje de fin de curso', '¿Qué está pasando en las universidades públicas?', 'No entiendo el arte', 'Un juicio con jurado', 'La amenaza del virus del Nilo: un viaje por el bajo Guadalquivir', '¿Qué pasa con el cannabis en España?', 'Cómo funciona Mercamadrid', ‘El asesino de Elisa: historia de una búsqueda' o 'La pesadilla americana antes del sueño'.