De propietarios a inquilinos: la crisis de la vivienda, en el quinto capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno'
- La vivienda en alquiler es un bien con altas rentabilidades, según el Banco de España
- 'La gran emergencia' analiza una de las mayores concentraciones de habitantes por metro cuadrado de Europa
- 'La Semana' se emite todos los jueves en RTVE Play, RNE Audio y Radio 5, Canal 24Horas y otras plataformas digitales
Precios disparados, locales convertidos en viviendas y pisos turísticos, habitaciones sin ventanas, hacinamiento y vecinos de toda la vida siendo desplazados por otros con mayor poder adquisitivo. La gran emergencia, el quinto capítulo de La Semana con Pepa Bueno, se adentra en una de las mayores concentraciones de habitantes por metro cuadrado de Europa, la Colmena, en el barrio de La Concepción (Madrid), para analizar la crisis de la vivienda.
"Aquí había muchos locales, una pollería, una panadería, una tienda de ultramarinos, una tienda de electricidad. Y, como ves ahora, fíjate, algunos se han hecho viviendas", explica Juan Antonio Ojeda, portero durante casi tres décadas en la Colmena. Según el Banco de España, la vivienda en alquiler se ha convertido en un bien con altas rentabilidades, un 3% anual de media.
En uno de esos locales convertidos en vivienda vive Irina con sus dos hijos: "Al principio era raro". Tras meses de búsqueda no pudo encontrar nada mejor. "Lloraba todo el día porque veía pisos que al final no me alquilaban y no entendía por qué si yo tengo un buen trabajo", se preguntaba esta mujer ucraniana que llegó a España en 2022 huyendo de la guerra en su país.
Un mercado por encima de las personas
España está pasando de un país de propietarios a una generación de inquilinos, como demuestran los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, ahogados por los precios del alquiler. El pasado domingo se volvieron a celebrar manifestaciones en diferentes ciudades de España bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida".
"Esta crisis está aumentando la desigualdad social, demostrando que el mercado está por encima de las personas", apunta Pepa Bueno durante el videopódcast. Junto a Javier Burón, gerente de la empresa de vivienda pública de Navarra y a Javier Gil, investigador del CSIC, la periodista analiza cómo hemos llegado hasta aquí. "Lo que existe hoy es una demanda especulativa. El 60% de las viviendas en alquiler están en manos de empresas y multiarrendadores con un gran poder de influencia en el precio del mercado", explica Gil, autor del libro Generación inquilina (Capitán Swing).
Burón señala que también hay pequeños propietarios que se están sumando al "juego del plazo más corto, el precio más alto, la rotación", que también influyen en esta desigualdad social. "Y tener una economía de rentismo no genera riqueza para el país", apunta. El experto, autor de La crisis de la vivienda (Arpa), denuncia la falta de oportunidades para el acceso a una primera vivienda que afecta principalmente a las generaciones más jóvenes.
Según el último informe del Observatorio del Consejo de la Juventud, solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años está emancipado, una cifra récord, y con el precio de la vivienda en alquiler juvenil situado entre 1.072 y 1.080 euros mensuales, se tiene que dedicar el 98,7% de un salario.
En este episodio de La Semana con Pepa Bueno se abordan posibles soluciones legislativas que eviten una lógica especulativa del mercado de la vivienda "como ya vemos que funciona en países de nuestro entorno", dice Gil.
Burón, con una larga trayectoria al frente de empresas de vivienda pública, aboga por una colaboración público-privada, una inversión del 1% del PIB y crear un pilar del Estado que proteja este derecho fundamental.