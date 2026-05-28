De propietarios a inquilinos: la crisis de la vivienda, en el quinto capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno'

Precios disparados, locales convertidos en viviendas y pisos turísticos, habitaciones sin ventanas, hacinamiento y vecinos de toda la vida siendo desplazados por otros con mayor poder adquisitivo. La gran emergencia, el quinto capítulo de La Semana con Pepa Bueno, se adentra en una de las mayores concentraciones de habitantes por metro cuadrado de Europa, la Colmena, en el barrio de La Concepción (Madrid), para analizar la crisis de la vivienda.

"Aquí había muchos locales, una pollería, una panadería, una tienda de ultramarinos, una tienda de electricidad. Y, como ves ahora, fíjate, algunos se han hecho viviendas", explica Juan Antonio Ojeda, portero durante casi tres décadas en la Colmena. Según el Banco de España, la vivienda en alquiler se ha convertido en un bien con altas rentabilidades, un 3% anual de media.

En uno de esos locales convertidos en vivienda vive Irina con sus dos hijos: "Al principio era raro". Tras meses de búsqueda no pudo encontrar nada mejor. "Lloraba todo el día porque veía pisos que al final no me alquilaban y no entendía por qué si yo tengo un buen trabajo", se preguntaba esta mujer ucraniana que llegó a España en 2022 huyendo de la guerra en su país.