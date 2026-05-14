'Criminal Aliens': la deshumanización de los migrantes en Estados Unidos, en el tercer capítulo de 'La Semana'

"Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores". Frases como esta forman ya parte del discurso de Donald Trump desde antes incluso de llegar por primera vez a la Casa Blanca en 2017. El presidente de EE.UU. lleva años sumergido en una campaña de señalización de los inmigrantes ilegales. El objetivo: fabricar el enemigo interno perfecto.

Su promesa de llevar a cabo durante este segundo mandato la "mayor campaña de deportación de la historia" de Estados Unidos se ha convertido en el eje central de la administración americana, enfocada en deportar a millones de migrantes indocumentados. En el último año, la administración estadounidense asegura haber deportado a 605.000 inmigrantes, y otros 65.000 migrantes han sido retenidos. Solo en 2025, 36 inmigrantes murieron bajo la custodia del ICE. Mientras, en los cuatro años en los que gobernó Joe Biden, fallecieron 23.

La agresividad de las tácticas que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas usan en sus redadas ha quedado plasmada en videos caseros de observadores que circulan como la pólvora por las redes sociales, pero lo que ocurre dentro de los centros de detención se mantiene, sin embargo, en secreto.

Una investigación de 'The Washington Post' revela que el primer año del mandato de Trump, en al menos 780 casos el personal de los centros del ICE utilizó la fuerza física o agentes químicos para controlar a los detenidos. Entretanto, el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, ha amenazado con convertir a Nueva York en el próximo objetivo de sus megaoperativos contra la inmigración si la gobernadora del estado aprueba un paquete de leyes destinado a proteger a los indocumentados que viven en la ciudad. En este tercer capítulo de 'La Semana' analizamos, con la ayuda del exembajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez, y el catedrático de Comunicación de la Universidad de Salamanca Carlos Arcila la deshumanización de los inmigrantes por parte de la administración estadounidense.

"Trump tiene una idea de una sociedad blanca, anglófona y al mismo tiempo también relacionada exclusivamente con los planteamientos clásicos americanos. Hay mucha xenofobia", asegura Rupérez, que entre el año 2000 y el 2004 fue embajador de España en Washington y ha vivido más de 20 años en Estados Unidos. "Hay que recordar que, en el caso de Obama, durante sus ocho años fueron más de dos millones los inmigrantes que fueron enviados fuera del país. El tema de la inmigración no es nuevo, el tema de los enfrentamientos no son nuevos, el tema de las expulsiones no son nuevas, pero el tema de la violencia sí", asegura Rupérez en este episodio del videopódcast 'La Semana'.

Entramos en casa de Isabel, una inmigrante confinada El equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE viaja a Mineápolis, donde a principios de diciembre Trump desplegó la Operación Metro Surge, calificada por el Departamento de Seguridad Nacional como "la mayor operación de control migratorio jamás realizada", desplegando en sus calles a 3.000 agentes del ICE. Allí, en el sur de la ciudad, entramos en casa de Isabel, una inmigrante mexicana que lleva más de 25 años viviendo en el país. Isabel no es su nombre real, ha preferido no revelar su identidad por miedo a que los agentes del ICE puedan localizarla y deportarla. Madre de tres niños nacidos en el país, decidió confinarse en su vivienda a principios de enero después de ser testigo de una redada cuando volvía de terapia con su hijo pequeño de seis años, que padece un trastorno de hiperactividad. Lo hizo justo un día después del asesinato por parte de un agente del departamento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Renée Good, estadounidense de 37 años. Un suceso que, junto con la muerte a manos de otro agente del enfermero Alex Pretti, hizo que las calles de Mineápolis estallaran. Mineápolis, donde la lucha antiinmigración perdió su popularidad Anna Bosch

La resistencia ciudadana, los observadores legales Dos semanas después del asesinato de Pretti, nos subimos al coche de Kate, una joven treintañera de St. Paul, la ciudad gemela separada de Mineápolis por el río Misisipi. Es una de las miles de observadores legales que patrullan la ciudad para vigilar la actuación de los agentes del ICE, registrar y denunciar sus acciones a través de sus teléfonos móviles. Vecinos como ella dejaron constancia de estos dos asesinatos. Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU. Diego Álvarez Patilla "La criminalización del inmigrante es histórica en Estados Unidos a pesar de que es un país construido por inmigrantes. En los medios y en la sociedad, el discurso sobre la inmigración, tradicionalmente en Estados Unidos, estuvo siempre vinculado a diferentes marcos o encuadres de interpretación, algunos positivos, como mostrar a los inmigrantes como gente que viene a aportar a la economía y a la cultura del país, pero la mayoría de esos encuadres estaban vinculados con relacionar a los inmigrantes con una carga económica o con una amenaza. Y en el caso de la amenaza, había, por un lado, una amenaza derivada de la seguridad, pero también una amenaza a la identidad, al nosotros frente a los otros que no son blancos como nosotros", asegura Carlos Arcila, que además de catedrático de comunicación en la Universidad de Salamanca es también experto en discursos de odio.

¿Le está pasando factura a Trump esta política entre sus votantes? Sergio Amezcua es pastor de la Iglesia ‘Dios habla hoy’ desde hace 11 años. Cuando no hay misa, el templo se convierte en una fábrica de producción en cadena. Decenas de voluntarios se afanan por organizar y clasificar comida, llenar cajas y cargar los coches que, ese mismo día, repartirán por casas de inmigrantes de toda la ciudad. Nos subimos con Sergio en su coche para entregar algunas de esas cajas de comida en varias casas de inmigrantes que llevan más de un mes encerrados. Un trayecto en el que cuenta que votó a Trump en las últimas elecciones, pero que ahora, tras lo ocurrido, no lo volvería a hacer, se arrepiente. "Donald Trump ha hecho algunas cosas bien, pero obviamente se ha equivocado con la estrategia en cuestión de migración y esto ha afectado a toda nuestra comunidad y toda nuestra comunidad se siente traicionada", asegura mientras conduce su coche cargado de comida. "El voto republicano estaba básicamente en el centro del país. Es lo que decía Sergio, que ya no le votan, y de eso ya es perfectamente consciente el trumpismo, y por eso está intentando tomar algunas medidas para redirigir lo de la violencia", dice el que fuera embajador de España en Estados Unidos durante el primer mando de George W. Bush. En este tercer capítulo de 'La Semana' analizamos el clima de terror generado en EE.UU por la administración Trump con su política migratoria. Conocemos las historias de quienes están sufriendo esta persecución y nos hacemos muchas preguntas, entre otras, si esta deshumanización de los migrantes podría traspasar fronteras y llegar hasta aquí, hasta Europa.

El infierno de las cárceles del ICE Miguel Barreno llegó a España a primeros de mayo deportado desde Estados Unidos. Llevaba casi diez años viviendo y trabajando en Chicago, una de las ciudades santuario para los migrantes, cuando agentes del ICE le pararon y abordaron mientras conducía. Tenía licencia de conducir, estaba pagando el coche, tenía seguro, alquilaba un apartamento con su pareja. De nada le sirvió su arraigo. Barreno sospecha que su detención no fue casual, que tenían sus datos, su número de matrícula, que sabían que era un extranjero, un 'alien'. "Cuando me detuvieron no me dijeron de qué me acusaban, ni tampoco sabía dónde me llevaban". Le recluyeron en un centro de detención, primero en Chicago, después en Indiana, sin pasar por ningún tribunal. Allí pasó dos meses en celdas que compartía con otros migrantes. Pero todo cambió a primeros de año, cuando le trasladaron a Kentucky a una cárcel en la que sí compartía el espacio con presos comunes. "Estábamos en celdas de hasta 80 personas, los migrantes estábamos unidos para protegernos del resto de los presos". Estuvo seis meses privado de su libertad sin haber cometido delito más allá de no tener papeles. Finalmente llegó el salvoconducto, tramitado por el consulado de España, que le permitió ser deportado, tal y como cuenta a Pepa Bueno en este capítulo especial de 'La semana'.