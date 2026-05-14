'ICE List': el ciudadano europeo que desafía al Gobierno de Estados Unidos

En junio de 2025, Dominick Skinner se topó con una publicación de Kristi Noem, exsecretaria del Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en la red social X. En el mensaje, la mandataria amenazaba con perseguir a cualquier ciudadano estadounidense que se atreviese a exponer públicamente (en inglés, doxxing) a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante las operaciones de detención de inmigrantes. "Pensé: 'esto no puede ser legal'", cuenta el protagonista del documental ICE: La resistencia digital contra Trump, una producción original de RTVE que se adentra en la lucha ciudadana contra la brutal campaña antiinmigración del Gobierno estadounidense. Puede verse desde el jueves 14 de mayo a las 18h en RTVE Play.

La respuesta de Skinner, quien reside en un país europeo y prefiere no revelar más información sobre su identidad, fue promover la participación ciudadana para recopilar toda la información posible sobre las acciones del ICE, de dudosa legalidad en muchos casos. Así nació ICE List, un proyecto de rendición de cuentas contra todos aquellos involucrados en los abusos policiales y que despertó la preocupación del Gobierno estadounidense: la senadora Marsha Blackburn señaló al activista europeo en una comisión sobre doxxing hacia los agentes del ICE. La campaña antiinmigración todavía no había alcanzado su pico más alto de brutalidad.

Tecnología para organizarse y resistir RTVE Noticias viajó a Mineápolis en enero de 2026, dos meses después del inicio de la Operación Metro Surge, con un despliegue de agentes del ICE sin precedentes, y tras los asesinatos a manos de estos policías de Renne Good y Alex Pretti, que conmovieron al país. Las operaciones policiales contra inmigrantes y manifestantes tensaron el clima político y social. Ciudadanos como Kate (nombre ficticio) se organizaban para patrullar las calles de la ciudad estadounidense, vigilando de cerca las acciones de los policías migratorios. "Siempre que salgo a patrullar tengo un plan con mi familia por si me detuviesen u ocurriese algo más grave", explica a RTVE Noticias. La tecnología ha cobrado un papel fundamental en la resistencia social, con ella los ciudadanos se organizan en grupos de respuesta y reportan alertas rápidas sobre redadas migratorias en mapas digitales colaborativos como iceout.org, que han sido perseguidos por grandes plataformas tecnológicas como Apple, Google y Meta. "Estamos usando la tecnología que el Estado usa para vigilar a la gente para vigilar a los propios agentes", dice Celeste, la creadora de esta herramienta digital. Las redes sociales también se han convertido en una valiosa fuente de información. "Cuando nos llega información sobre un agente del ICE, la comprobamos sobre el terreno y en redes sociales", apunta Dominick Skinner. Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU. Diego Álvarez Patilla

Una filtración de 4.500 agentes del ICE ICE List se aloja en una web de dominio público y código abierto, donde cualquier persona puede reportar un incidente relacionado con ICE, y el equipo de voluntarios de Skinner comprueba esta información. Sin embargo, la mayoría de los nombres de agentes que se muestran en la página procede de una filtración de más de 4.500 identidades. "Recibí un correo anónimo de alguien que trabaja dentro del Departamento de Seguridad Nacional [del que depende el servicio de inmigración] en el que aparecía todo tipo de información sobre estos agentes: direcciones, teléfonos, currículums etc", explica el creador de ICE List. "Al comprobarlos, nos dimos cuenta que hay un gran número de agentes de origen migrante, probablemente de segunda generación, movidos por los sueldos y la bonificación que el ICE está ofreciendo para reclutar efectivos en barrios marginales", añade. La exagente de la Patrulla Fronteriza Jenn Budd explica en el documental cómo este perfil de agentes son capaces de detener a migrantes con los que probablemente compartan experiencias vitales parecidas. "Se les instruye para distinguirse de ellos, que crean que a aquellos a los que están deteniendo pertenecen a una categoría subhumana", aclara Budd, quien pasó 20 años dentro de este cuerpo policial ーque también interviene en las operaciones migratoriasー. "Nos comimos la propaganda de que tenemos que salvar a nuestro país de estos criminales [los inmigrantes], pero bastan unos meses para darte cuenta que el 99,9% de los arrestados no tienen en realidad antecedentes criminales", confiesa. Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos Miguel Charte