Trump cesa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dejará el cargo a finales de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el cese de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dejará el cargo el próximo 31 de marzo. Tal y como ha anunciado el republicano, la sustituirá Markwayne Mullin, senador del Estado de Oklahoma desde 2023 y empresario de origen cherokee.

"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y delincuentes que entran ilegalmente en nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", ha remarcado Trump.

Trump ha señalado que Noem ha servido "eficazmente" y con "resultados espectaculares", sobre todo en la cuestión fronteriza del país. A partir de ahora, se convertirá en una enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que, como ha indicado el mandatario estadounidense, se anunciará este sábado en Doral, Florida.