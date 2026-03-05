Trump cesa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dejará el cargo a finales de marzo
- La sustituirá Markwayne Mullin, senador del Estado de Oklahoma desde 2023 y empresario de origen 'cherokee'
- Noem se convertirá en una enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa en materia de seguridad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el cese de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que dejará el cargo el próximo 31 de marzo. Tal y como ha anunciado el republicano, la sustituirá Markwayne Mullin, senador del Estado de Oklahoma desde 2023 y empresario de origen cherokee.
"Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y delincuentes que entran ilegalmente en nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", ha remarcado Trump.
Trump ha señalado que Noem ha servido "eficazmente" y con "resultados espectaculares", sobre todo en la cuestión fronteriza del país. A partir de ahora, se convertirá en una enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que, como ha indicado el mandatario estadounidense, se anunciará este sábado en Doral, Florida.
Su labor durante las redadas migratorias del ICE
Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, se ha convertido en una de las secretarias más destacadas de la Administración Trump. Su labor ha sido cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en las que dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales. El pasado mes de enero, fue criticada por referirse a los dos ciudadanos estadounidenses que murieron por disparos de agentes del ICE, Alex Pretti y Renee Good, como "terroristas domésticos".
Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump. Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.
La presión sobre Noem ha ido aumentando en los últimos días por una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado. Se ha revelado que su cartera abanderó una "emergencia" fronteriza para justificar la concesión de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, sin licitación previa a una entidad controlada por el marido de la exportavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin. En una entrevista concedida este jueves a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.
En marzo de 2025, Noem recorrió la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes venezolanos. Desde allí, agradeció a El Salvador y a su presidente por "su asociación con los Estados Unidos" para traer a terroristas y encarcelarlos.