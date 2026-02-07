Las detenciones del ICE en Minesota con vídeos verificados: ¿es legal la actuación de los agentes?
Las redes sociales se han copado de vídeos con millones de visualizaciones en los que se muestran detenciones de personas en Estados Unidos a manos de miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al tiempo que se cuestiona el procedimiento de los agentes federales de inmigración. En VerificaRTVE hemos analizado las detenciones de Liam Conejo, Aliya Rahman y ChongLy Thao, tres arrestos que superaron el millón de visualizaciones en redes. Te relatamos cómo ocurrieron con imágenes verificadas, contamos la historia que hay detrás de ellas y te explicamos el marco legal de estas actuaciones del ICE.
Las detenciones de personas sin antecedentes por parte del ICE se han incrementado con la actual administración de Donald Trump (1, 2). En su segundo mandato las deportaciones ya superan el total de los cuatro años de gobierno de Biden, según el periódico The New York Times. El estado de Minesota ha sido epicentro de protestas y detenciones desde el 7 de enero, cuando un agente del ICE tiroteó y mató a la joven estadounidense de 37 años Renee Nicole Good. Desde entonces, las redes sociales han sido testigo de detenciones del ICE con millones de reproducciones, como las que te contamos a continuación.
Liam Conejo: el niño de cinco años detenido 10 días por el ICE junto a su padre
Inmóvil, frente a un vehículo helado y una mano que le retiene cogiendo la mochila de Spiderman que llevaba en sus hombros. Esta fue la imagen de la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de Mineápolis que fue arrestado por agentes del ICE, junto a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias. Su arresto fue una de las detenciones del ICE más reproducidas y comentadas en redes sociales.
Ambos fueron arrestados el 20 de enero en Mineápolis y trasladados a este centro de detención federal en Dilley (Texas). Nueve días después, los representantes demócratas Joaquín Castro y Jasmine Crockett les visitaron y Castro, desde su perfil de X, exigió su liberación y publicó una foto de ambos. El 31 de enero un juez ordenó su liberación por considerarla inconstitucional y el domingo cogieron un avión de vuelta a Mineápolis, donde residen. El mismo juez federal de distrito que ordenó liberarlos había dictaminado anteriormente, el 27 de enero, que ni Liam ni Adrian Conejo podían ser deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. definió a Adrian Alexander Conejo Arias como un "extranjero ilegal de Ecuador. Sin embargo, el abogado de la familia defiende que no cometió ningún delito y siguió "todos los protocolos establecidos" para solicitar asilo legalmente en el país. ABC News señala que tenían un caso de asilo pendiente, pero ninguna orden de deportación. En la misma línea se explicó Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, quien subrayó en rueda de prensa que la familia tiene un caso de asilo en trámite y no existía una orden de deportación vigente (1, 2). CNN destaca que tres días después del arresto los funcionarios de Seguridad Nacional no habían revelado ningún posible antecedente penal relacionado con él.
Aliya Rahman: sacada a la fuerza de su coche y detenida por el ICE
La imagen de la detención de Aliya Rahman ha sido portada de The Economist acompañada del titular: "El test del ICE. El peligro paramilitar de Estados Unidos. Se trata de una ciudadana estadounidense que el 13 de enero, cerca del sitio donde fue tiroteada Renee Nicole, en Mineápolis, fue sacada de su coche a la fuerza y detenida por agentes del ICE. La detuvieron mientras gritaba: "Soy discapacitada". Uno de los agentes rompió la ventanilla del copiloto de Rahman y otros le cortaron el cinturón de seguridad y la sacaron del coche por la puerta del conductor.
Este vídeo difundido por CNN muestra el momento del arresto, así como las imágenes publicadas por las agencias AP y Reuters y el periódico The New York Times. En el segundo 10 de esta otra grabación, Rahman, cogida de pies y manos por agentes, dice en inglés: "Solo estaba tratando de llegar al médico, soy autista. A continuación, se ve cómo los agentes que la llevaban detenida la introducen en un coche mientras ella se resiste. En un comunicado recibido por AP, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dijo que Rahman era "una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona". El 20 de enero, siete días después de su detención, Rahman concedió una entrevista a la cadena estadounidense CNN, en la que describió la detención y aseguró: "Nunca me pidieron mi identificación (07:37).
El Centro de Justicia MacArthur representa a Aliya Rahman a través de Alexa Van Brunt, directora de la oficina de Illinois. Van Brunt señala que Rahman "se identificó como autista y discapacitada, pero los agentes no calmaron la situación ni cesaron los abusos. Denuncia que "lo que comenzó como una visita regular a su médico terminó en violencia, encarcelamiento en el Centro de Detención Whipple y tratamiento médico de emergencia. Esta abogada subraya el hecho de que sean "agentes federales enmascarados y no identificados y que "nadie está por encima de la ley, y deben rendir cuentas por su grave abuso de poder.
ChongLy "Scott" Thao: detenido en ropa interior "a punta de pistola"
Esposado y vestido únicamente con un pantalón corto y una manta por encima, en un porche cubierto de nieve. Así salió detenido por el ICE ChongLy "Scott" Thao de su casa en Saint Paul (Minesota) el 18 de enero (1, 2). En este vídeo distribuido por la agencia Reuters se puede ver cómo los agentes entran en el domicilio rompiendo la puerta de entrada. Este hombre de 56 años, nacido en Laos y ciudadano estadounidense naturalizado, que usa el nombre de ‘Scott’, fue devuelto a su casa ese mismo día "sin explicación ni disculpa, según relató él mismo a Reuters.
Según su familia y los vídeos revisados por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), los agentes del ICE "forzaron la puerta del domicilio para detenerle "a punta de pistola sin orden judicial. Él mismo relata a AP que "mientras estaba detenido pidió a su nuera que encontrara su identificación, pero los agentes le dijeron que no querían verla. Explica que le llevaron "al medio de la nada y le hicieron salir del coche para fotografiarlo. Un par de horas después, los agentes se dieron cuenta de que era ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y lo llevaron de vuelta a su casa. Allí le hicieron mostrar su identificación y se marcharon, según cuenta.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió que los agentes estaban investigando a dos delincuentes sexuales condenados en esa dirección. Reuters informa de que uno de ellos vivía anteriormente en la casa, pero se mudó, según familiares cercanos a la situación. La alcaldesa de Saint Paul, Kaohly Her, amiga de la familia de Thao, criticó la actuación de los agentes del ICE en declaraciones a The Minnesota Star Tribune y subrayó que es "un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales" y que "no hay nada que haya hecho en esa casa que sea justificable. ChongLy Thao ha asegurado a AP que se plantea presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Documentos internos amplían los poderes del ICE
Un memorando interno dirigido al personal del ICE, revisado por The New York Times, da facultades a los agentes federales para arrestar a personas sin una orden judicial. Según explica el periódico estadounidense, este cambio "amplía la capacidad de los agentes de ICE de menor rango para llevar a cabo redadas y detener a personas que encuentran y sospechan que son inmigrantes indocumentados, en lugar de operaciones de control específicas en las que se disponen, con una orden judicial en mano, a arrestar a una persona concreta. El documento se apoya en "una ley federal que faculta a los agentes para detener sin orden judicial a personas que consideren inmigrantes indocumentados, si ‘es probable que huyan’ antes de que se pueda obtener una orden de detención.
The New York Times compartió una descripción del contenido del memorando con varios ex altos funcionarios del ICE de la administración Biden y uno de ellos, Claire Trickler-McNulty calificó la nueva definición como "una interpretación extremadamente amplia del término 'huir'" y advirtió de que este cambio "cubriría esencialmente a cualquiera que quieran arrestar sin una orden judicial, lo que hace que la premisa general de obtener alguna vez una orden judicial sea inútil.
A esto se suma el documento revelado por AP el 22 de enero que autoriza a los oficiales de ICE a usar la fuerza para entrar en una casa solamente con una orden administrativa. El memorando interno firmado por Todd Lyons (director interino del ICE) y fechado el 12 de mayo de 2025 otorga a funcionarios federales de inmigración un "amplio poder para entrar por la fuerza en casas sin orden judicial. AP obtuvo el documento y una denuncia bajo condición de anonimato y verificó la autenticidad de sus relatos.
CNN recalca la diferencia que existe entre las órdenes judiciales y las administrativas. Las primeras permiten a las autoridades entrar y registrar la casa de una persona o un área no pública de una empresa y las administrativas no lo permiten. Los expertos en derecho constitucional y política de inmigración consultados por la cadena estadounidense detallan que este memorando va en contra de "las salvaguardas consagradas en la Cuarta Enmienda (pág.13), la cual protege a los ciudadanos contra registros, detenciones e incautaciones irrazonables por parte del Gobierno en sus personas, domicilios, papeles y efectos, tal y como explicamos en RTVE Noticias.