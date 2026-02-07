Las detenciones del ICE en Minesota con vídeos verificados: ¿es legal la actuación de los agentes?

Las redes sociales se han copado de vídeos con millones de visualizaciones en los que se muestran detenciones de personas en Estados Unidos a manos de miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al tiempo que se cuestiona el procedimiento de los agentes federales de inmigración. En VerificaRTVE hemos analizado las detenciones de Liam Conejo, Aliya Rahman y ChongLy Thao, tres arrestos que superaron el millón de visualizaciones en redes. Te relatamos cómo ocurrieron con imágenes verificadas, contamos la historia que hay detrás de ellas y te explicamos el marco legal de estas actuaciones del ICE.

Las detenciones de personas sin antecedentes por parte del ICE se han incrementado con la actual administración de Donald Trump (1, 2). En su segundo mandato las deportaciones ya superan el total de los cuatro años de gobierno de Biden, según el periódico The New York Times. El estado de Minesota ha sido epicentro de protestas y detenciones desde el 7 de enero, cuando un agente del ICE tiroteó y mató a la joven estadounidense de 37 años Renee Nicole Good. Desde entonces, las redes sociales han sido testigo de detenciones del ICE con millones de reproducciones, como las que te contamos a continuación.