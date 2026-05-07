Las terapias con psicodélicos contra la depresión, a examen en el segundo capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno'

La depresión es una de las grandes pandemias del siglo. Afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Una enfermedad que va más allá de la tristeza y que condiciona las relaciones personales, el trabajo o la salud física.

En España, el 14,6% de la población mayor de 15 años presenta algún tipo de cuadro depresivo. Los síntomas se han disparado después de otra pandemia, la de la COVID-19, y se han vuelto crónicos en cerca del 5,7% de la población, según la Encuesta de Salud Europea (EHIS). Son personas que no responden a los tratamientos con antidepresivos y conviven, a veces durante décadas, con las consecuencias de la enfermedad.

Pero en los últimos años, la ciencia ha abierto una nueva vía terapéutica que les abre una puerta a la esperanza. Sustancias psicodélicas como el LSD o la psilocibina, presente en algunas setas alucinógenas, están mostrando resultados prometedores en el tratamiento de la depresión resistente. Hay quien habla ya de un cambio de paradigma en la psiquiatría.

El videopódcast 'La Semana con Pepa Bueno' aborda este jueves el tratamiento de la depresión con psicodélicos. Nos adentramos en uno de los ensayos clínicos del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en Barcelona, para conocer cómo se investiga el uso de estas sustancias y conocemos la historia de Eli, una paciente que, después de 20 años conviviendo con depresión, ha conseguido recuperarse.

La historia de Eli Eli es hoy una persona sana y feliz, nadie diría al verla que estuvo 20 años en un estado de tristeza e irritabilidad del que no conseguía salir. Cuando tenía 25 años cayó en una profunda depresión y durante dos décadas ni los fármacos convencionales ni la terapia surtieron efecto. Estaba ya en ese estado en el que la depresión se vuelve crónica, pasa a ser parte de ti, de quién eres. Eli se sintió desahuciada por el sistema. Fue entonces cuando oyó hablar de las terapias asistidas con psilocibina para tratar la depresión resistente y decidió participar en un ensayo clínico.

Un ensayo clínico esperanzador En Barcelona, investigadores de ANIMA (Advanced New Interventions for the Mind and Awareness) trabajan en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu en ensayos clínicos que integran psicodélicos con psicoterapia para tratar la depresión resistente. Es el grupo que trató a Eli en el otoño de 2024. Los psicodélicos son drogas, normalmente relacionadas con el uso recreativo, que no gozan de muy buena fama. Algunas de esas sustancias, como la ayahuasca o las setas alucinógenas, llevan siglos usándose en algunas culturas, pero el interés occidental surgió cuando el científico suizo Albert Hofmann descubrió los efectos del LSD en 1943. Durante los años 50 y 60, la medicina avanzó y se hicieron numerosos estudios, pero durante el gobierno de Nixon en EE.UU. se prohibió su uso y se dio carpetazo a décadas de investigación. El consumo de psicodélicos tiene riesgos y por eso es importante hacerlo en un entorno clínico, donde, además de supervisar profesionalmente la experiencia y controlar muy bien todas las variables, se hace un cribado muy exhaustivo de qué personas participan o no en estos ensayos. Los resultados en muchos casos son extraordinarios. Basta unas dosis puntuales para extirpar la depresión, como si se tratase de una cirugía. En el caso de Eli, solo tomó el psicodélico una vez.