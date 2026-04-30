"Unir los puntos para comprender por qué pasan las cosas", Pepa Bueno, sobre el videopódcast 'La Semana'

"¿Estás nerviosa con el estreno de este nuevo proyecto, Pepa?", le pregunta la periodista de RNE Lara Hermoso. "Nunca pierdo esa sensación de vértigo, de pensar en la audiencia y la responsabilidad de lo que estoy contando, ni cada noche en el Telediario ni en este nuevo formato", contesta Bueno sobre el videpodcast La Semana con Pepa Bueno, que estrena su primer capítulo esta tarde a partir de las 18.00h en RTVE Play, RNE Audio y Radio 5.

"Lo bueno de una carrera tan larga y prolífica como la de Pepa Bueno es haberla visto en distintos formatos periodísticos, en televisión, radio, prensa…", reflexiona Hermoso. A ella, le llama mucho la atención "cómo es estéticamente también este formato (sonoro, pero también audiovisual), porque vamos a volver a ver a Pepa Bueno en la radio, con los cascos, dando órdenes de paso. ¿Te ha gustado volver a la radio?", pregunta Hermoso. "Me ha encantado. Y estoy profundamente agradecida al equipo y a la dirección de RTVE por proponérmelo. Es un formato que te permite rescatar lo mejor de cada mundo, de la radio y de la tele, es un privilegio profesional".

Esta primera entrega de La Semana con Pepa Bueno aborda el nuevo orden mundial. "Nos metemos en la base de la OTAN en Torrejón de Ardoz, que es muy importante para la estructura de la Alianza Atlántica, y eso nos sirve para hacernos preguntas sobre el desorden del mundo", explica la presentadora.

"Ya te he pillado y he pillado la esencia de lo que es La Semana: intentar buscar respuestas a cuestiones muy complejas", contesta Hermoso. Y prosigue: "Por una parte hay entrevistas que están contigo en el estudio, pero también hay reporteros de esta casa, de Radiotelevisión Española, que han hablado con gente". "La Semana es el relato —apunta Bueno— hay historias que se narran y hay una conversación con quienes pueden aportar valor a esa reflexión. Y a mí me parece muy importante porque los periodistas hemos dejado de explicar nuestro trabajo, porque lo damos por sabido, por conocido, y hay que volver a explicar a la audiencia lo que hacemos, ponerlo en valor", explica Pepa Bueno.

La periodista y presentadora celebra haberse unido a este proyecto de Vídeo y Audio Digital de RTVE, y haberse "sorprendido con los temas". "El segundo capítulo nos explica el tratamiento de la depresión persistente a través de psicodélicos, uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Cuando me lo propusieron, estaba llena de prejuicios, que es lo peor para aproximarse a la realidad. Y luego descubres en el guion una historia que te impacta, yo quería saber cómo terminaba la historia de la protagonista. Y eso es lo que no podemos perder en este oficio: nos tienen que interesar la vida de los otros", confiesa.

"Esto es un trabajo colectivo, llevo muchos años siendo la cara visible, pero lo sabemos, en los grandes medios hay siempre un trabajo colectivo y no reconocer eso es engañar", asegura la presentadora que agradece a Ángela Gallardo, al frente del proyecto y del equipo de Vídeo y Audio Digital, el trabajo en este formato "que permite unir la línea de puntos para comprender por qué pasan las cosas".

Por su parte, Gallardo ha destacado "el perfil de guionistas y de redactores y redactoras increíbles, capaces de buscar ese otro enfoque, esas historias de las que hablaba Pepa, y el de un equipo de realización creativo tanto de vídeo, con Pablo González al frente, como de audio, con Samuel Alarcón, que han sido capaces de ponerse de acuerdo para sacar lo mejor de la televisión y de la radio".