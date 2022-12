Siete pilotos italianos hacen guardia de 24 horas en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, conocida como MK, en Rumanía, a orillas del Mar Negro. Revisan de forma constante los tres Eurofighter Typhoon de la Fuera Aérea italiana, cazas llegados hace apenas diez días para sustituir a las tropas canadienses. De hecho, en los próximos días tiene previsto llegar una cuarta aeronave.

Dos de los cazas se encuentran preparados para despegar, y hay un tercero que está de retén. Cada aparato pertenece a un piloto, que conoce cada detalle, desde cómo tiene colocado el casco hasta el protocolo de arranque rápido. Es muy importante que esté familiarizado al máximo con la maquinaria, ya que cuando suena la alarma tienen como máximo 15 minutos para despegar.

"En nuestra jerga decimos: entrena como vuelas y vuela como entrenas", nos explica el comandante Michelle Morelli, al cargo de este destacamento aéreo. "Es la única manera de que el piloto pueda cumplir su misión y saber exactamente qué hacer en cada momento".

Morelli lleva 30 años de servicio y se ha mudado 13 veces de ciudad en los últimos 20 años, estableciéndose en Italia, Reino Unido, Afganistán, Estados Unidos... En Rumanía está al cargo de 150 soldados de la Fuerza Aérea Italiana, que, junto a soldados españoles y rumanos destacados en otras bases del país, son los encargados de vigilar el espacio aéreo del flanco suroriental de la OTAN durante los próximos seis meses.

Vigilancia desde Torrejón de Ardoz, en Madrid

La alarma nos sorprende tomando un café, albergándonos del frío y la lluvia en una tienda-refugio. Suena una frase por los altavoces de la base, Alert Scramble, alert scramble, que llega del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón, en Madrid, encargado de vigilar y controlar radares al sur de una línea imaginaria trazada por la Alianza en los Alpes. Esta alerta se activa cuando se detecta una aeronave que no contesta a las señales de radio.

Este miércoles la alarma es falsa y, a pesar de ello, "algo salta en dentro de ti, el corazón se te acelera y empieza lo emocionante" dice Morelli, "aunque sea un entrenamiento". Este comandante se siente adiestrado para cualquier situación.

"Llevamos armas y sabemos usarlas, estamos listos para hacerlo, pero no queremos", afirma. "Nuestro trabajo no ha cambiado en los últimos meses", asegura, mientras defiende que "no estamos en guerra, estamos en paz y protegemos el cielo aliado tal y como lo hacíamos antes de la guerra".