Los ministros de Exteriores de la OTAN han abordado este miércoles cómo superar la dependencia de China en materia de cadena de suministros, ya que consideran que su régimen "autoritario" y su fuerte inversión en tecnología y defensa suponen un "reto" para su seguridad.

La etiqueta de "desafío" ya se la pusieron a China los líderes aliados en su cumbre de Madrid celebrada en junio, en concreto en el nuevo concepto estratégico, que guiará sus políticas para la próxima década y en el que catalogaron a Rusia claramente como "amenaza".

En la segunda jornada de la reunión de los ministros aliados de Exteriores en Bucarest también se han tratado los "retos a largo plazo" que plantea China para los intereses, valores y seguridad de la Alianza, y cómo deben seguir reforzando su capacidad de resiliencia.

"No vemos a China como un adversario. Seguiremos dialogando con China cuando nos interese, sobre todo para transmitir nuestra posición unida sobre la guerra ilegal de Rusia en Ucrania", ha afirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.

La OTAN ha recalcado su doctrina acordada en la cumbre de Madrid para subrayar que no ve a China como un "adversario", aunque al mismo tiempo ha mandado un mensaje de aviso sobre el "ambicioso desarrollo militar" de Pekín y sus avances en materia tecnológica y de ciberactividades.

"No vemos a China como adversario"

EE.UU. busca convergencia

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha asegurado tras la reunión que Washington quiere "evitar" conflictos con China y que quiere ver "convergencia" con sus socios para afrontar los retos que plantea Pekín.

"No buscamos el conflicto con China. Al contrario, queremos evitarlo. No queremos una nueva Guerra Fría. No buscamos desacoplar nuestras economías. Simplemente, buscamos tener una visión clara de algunos de los retos que plantea China", ha señalado Blinken.

Además, ha manifestado que existe "creciente convergencia" sobre el enfoque de los desafíos que representa China "no solo en la OTAN, sino también, por ejemplo, con la Unión Europea, así como en otras partes del mundo".