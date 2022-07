Madrid ha sido un punto de inflexión para la OTAN. Con su nueva estrategia para la próxima década, acordada en esta cumbre, la Alianza Atlántica ha dejado de ser tan atlántica y ha incluido por primera vez los retos para su seguridad que provienen de África, Oriente Medio, y lo más significativo, de China, en la primera mención expresa al gigante asiático en un documento de este tipo. Concretamente, los aliados constatan que "las ambiciones y políticas coercitivas" de Pekín "desafían nuestros intereses, seguridad y valores".

En el mismo concepto estratégico, la OTAN da un giro a su postura sobre Rusia, a la que define como la "amenaza más significativa y directa" a la seguridad de la Alianza. Para los analistas, las nuevas posturas hacia los dos países están muy relacionadas. "Necesitamos aprender que no se puede dejar a los problemas creados por países con líderes como Xi Jinping o Vladímir Putin sin una respuesta muy concreta y decidida", explica a RTVE.es Brett Bruen, diplomático estadounidense y director de Programas Globales durante la presidencia de Barack Obama.

Bruen cree que la inclusión de Pekín en la estrategia del bloque militar occidental es acertada, ya que "el mundo ha cambiado y hay que reconocer la amenaza que representa China", pero advierte que "no es suficiente". "Todavía falta saber lo que va a hacer la OTAN con respecto a China y en Asia en general, porque es una alianza atlántica, e imponerse en el Pacífico tiene sus problemas", comenta desde la cumbre en Madrid.

Europa y China: una unión comercial difícil de romper

Los expertos consultados coinciden en que la inclusión de China en la estrategia atlántica responde a un empeño de Washington, mientras que los países europeos prefieren no adoptar una posición demasiado beligerante hacia Pekín dada su estrecha relación comercial. China es el principal exportador de bienes para la Unión Europea, que el año pasado importó 472.000 millones de euros del país asiático, el doble que lo que importó del segundo país en la lista, Estados Unidos, según Eurostat.

De hecho, en el punto siguiente del concepto al que menciona el "desafío" de China, se insiste en que la puerta hacia la cooperación entre las potencias sigue abierta: "Permanecemos abiertos a una relación constructiva con la República Popular de China". Según Borràs, este añadido "matiza" lo anterior y lo diferencia de la mención a Rusia, lo que se debe a que "los aliados de la OTAN tienen diferentes posturas respecto a China".

"La retórica que tiene la Unión Europea respecto a China y a Rusia es bastante diferente. Uno es un agresor claro y el otro es un desafío a medio o largo plazo", aclara. El resultado final de la redacción del texto da muestra del difícil equilibrio de la Alianza y muchos de sus países miembros con China.

Mientras que Estados Unidos ha mantenido contra Pekín una guerra comercial abierta durante el mandato de Trump -como las sanciones contra la compañía telefónica Huawei-, los países europeos han seguido comprando y vendiendo a China sin limitaciones, algo que no parece que cambiará en un futuro cercano. "Las relaciones comerciales van a seguir. Europa no sale ganando nada si de pronto no solamente corta las relaciones comerciales con Rusia, sino también corta con China, no es factible", señala Sepúlveda.

"No vamos a cortar las relaciones comerciales, pero vamos a dejar de ver a China como este amigo simpático que nos vende cosas baratas. Vamos a ser conscientes de que comprarle cosas lo que hace es debilitar nuestra propia economía y atacar los cimientos de nuestros sistemas políticos y nuestras escalas de valores", resume el profesor de la UNED.

Bruen opina, en cambio, que sí que hay que tomar más acciones contra Pekín. "Hay que aprender lecciones importantes de lo que pasó con Rusia", defiende. En 2014, cuando Moscú se anexionó Crimea y comenzó la guerra en el este de Ucrania, "Europa no tomó la decisión de reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos, y ahora quiere hacerlo urgentemente antes del fin de año". "No digo que haya que cortar las relaciones, pero hay que asegurarse que en el momento que China, por ejemplo, amenaza a Taiwán, reprime manifestaciones en Hong Kong, o hay más pruebas de genocidio en Xinjiang, Europa necesita estar lista para tomar las acciones necesarias", reivindica.