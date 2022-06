A la OTAN le ha llevado tiempo considerar a China como un desafío directo. Hasta la cumbre del año pasado en Bruselas, la Alianza Atlántica no había mostrado su preocupación por varios aspectos relacionados con el gigante asiático que podrían afectar a la seguridad. Pero con el nuevo conepto estratégico, los aliados califican a China de "desafío" para sus intereses, seguridad y valores.

Uno de los puntos de preocupación de la OTAN es la constante modernización militar de China, una potencia con armamento nuclear que aumenta cada año su gasto militar y, por tanto, las capacidades del Ejército de Liberación Popular para operar en otras regiones, más allá de la zona de Asia-Pacífico.

Pekín y Moscú también han dejado claras sus intenciones de implantar un nuevo orden global que no esté liderado por su enemigo común, Estados Unidos. Esas ambiciones suponen "una amenaza muy clara a las normas y los valores que defienden en general los países miembros de la Alianza y otras democracias liberales", opina la analista de MERICS, que subraya: " Son amenazas reales, pero no amenazas militares directas ".

"Durante la guerra de Ucrania no hemos visto a China involucrarse, China se está intentando mantener relativamente al margen . Esto no significa que, si hay otros conflictos en el futuro, China no fuera a intervenir en apoyo de Rusia, por ejemplo", advierte Helena Legarda.

" La amenaza que China presenta para la OTAN no es una amenaza militar directa , por lo menos no ahora mismo; pero sí es verdad que China tiene unas ambiciones globales geopolíticas, sobre todo, pero también en temas de defensa y económicos, muy amplias, y está avanzando hacia ellas. Eso significa que la presencia y la influencia globales de China están aumentando y China se está acercando cada vez más a las fronteras de la OTAN ", explica Helena Legarda , experta en defensa y en la política exterior de China, donde estudió y trabajó durante años, y actual investigadora del think-tank MERICS, con base en Berlín.

China mira con recelo a la Alianza

Las críticas de Pekín a la Organización Atlántica no son algo nuevo. China mira a la OTAN desde el prisma de su rivalidad geopolítica con Estados Unidos. En sus intervenciones públicas, el liderazgo chino critica a menudo a la Alianza, como “una reminiscencia de la Guerra Fría” y pide al resto del mundo que abandone esa mentalidad de confrontación en pro de un nuevo orden global.

"Los dirigentes chinos consideran que la OTAN es una alianza dominada por Estados Unidos y, por lo tanto, una herramienta que Washington puede utilizar para intentar contener a China e impedirle que vuelva a ocupar el lugar que considera que le corresponde como potencia mundial", explica Legarda.

En la rueda de prensa que ofrece diariamente en Pekín el Ministerio de Exteriores chino, no es extraño escuchar ácidas críticas a la Alianza Atlántica. El pasado 26 de mayo, su portavoz Wang Wenbin declaró: "La OTAN ha dicho que no busca expandirse a otras regiones. Sin embargo, en los últimos años, ha entrado continuamente en la región de Asia-Pacífico y algunos miembros de la OTAN han enviado aviones y barcos de guerra a aguas adyacentes a China para maniobras militares, lo que crea tensiones y provoca conflictos".

Efectivamente, varios países miembros de la OTAN están aumentando su presencia militar y política en la región; pero eso no implica que la Alianza como tal se esté expandiendo en el Indo-Pacífico. “Que Estados Unidos o que Francia manden buques al Indo-Pacífico no significa que sea una operación de la OTAN. "El miedo principal en Pekín es que Estados Unidos forme una nueva coalición militar en el Indo-Pacífico con el objetivo de contener a China. Eso es algo que China considera una amenaza directa. Pero la OTAN en sí, como alianza, no opera en el Indo-Pacífico y no hay expectativas de que cambie su área de operaciones para incluir el Indo-Pacífico", aclara la analista Helena Legarda.