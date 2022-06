Un error de protocolo con la bandera de España ha sido la anécdota que ha marcado la mañana de la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid. Ha sucedido durante la apertura de la reunión, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido ante los líderes de los países miembro mientras la bandera estaba colocada boca abajo.

Al conocerse el fallo, la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, ha expresado en la red social Twitter las disculpas de la organización al país anfitrión y ha asegurado que el error se corrigió de manera inmediata. Una afirmación que ha verificado adjuntando una imagen en la que aparece Sánchez con la bandera en la posición correcta.

“Due to an error, the Spanish flag was positioned incorrectly at the start of the Summit. The error was immediately corrected, as you can see in the photo. #NATO sincerely apologises for this mistake & thanks Spain ���� for the outstanding hosting of the Summit. pic.twitter.com/0ctWCnz7pQ“