EE.UU. asegura que ha alcanzado un preacuerdo con Irán pendiente de la aprobación de Trump

Estados Unidos ha confirmado este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno estadounidense a la prensa, una información adelantada por el medio Axios, según la cual el acuerdo sólo necesitaría ya la luz verde del mandatario republicano. Irán, por su parte, todavía no se ha pronunciado.

La información ha provocado que los precios del petróleo cambien de rumbo y bajaran ante las esperanzas de una posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Pakistán, que actúa como mediador, ha anunciado que su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, se reunirá el viernes en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aunque no está claro el contenido de la visita.

El diario digital cita dos altos cargos estadounidenses que aseguran que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será "sin restricciones". Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y EE.UU. levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

¿A qué se compromete cada país? El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril. Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados. Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

Días de tensión en las negociaciones Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el pasado martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes. Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apunta el medio. Durante una reunión de gabinete el pasado miércoles, el mandatario estadounidense declaró a los medios que todavía no estaba satisfecho con las negociaciones y que Estados Unidos no estaba discutiendo el alivio de sanciones, una de las exigencias de Teherán. Durante el fin de semana aumentaron considerablemente las expectativas de un acuerdo cuando Trump canceló sus planes para quedarse en Washington y se ausentó de la boda de su hijo, alegando “circunstancias relacionadas con asuntos de gobierno”. El secretario del Interior de los United States, Doug Burgum, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escuchan durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington. Kent Nishimura/AFP La posibilidad de que la cuestión nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar. El creciente malestar de los votantes por los altos precios, especialmente de la gasolina, también ha incrementado la presión política sobre el Partido Republicano de Trump, que según muchos analistas podría tener dificultades para mantener el control de la Cámara de Representantes e incluso del Senado.