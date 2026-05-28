Estados Unidos ataca por segunda vez en una semana a Irán en plena tregua y con las negociaciones de paz encalladas
- El lunes atacó embarcaciones que, asegura, estaban poniendo minas y bases de lanzamiento de misiles
- Irán asegura que tiene un borrador de entendimiento con Estados Unidos, algo que la Casa Blanca niega
El Ejército estadounidense ha atacado este jueves a Irán por segunda vez en menos de una semana, en plena tregua y con las negociaciones de paz encalladas. El primero fue el lunes, en lo que denominó ataques defensivos contra Irán. Sin embargo, Teherán lo calificó de violación del frágil alto el fuego entre ambos países.
En esta ocasión, según ha explicado un funcionario estadounidense en condición de anonimato a la agencia Reuters los objetivos han sido una instalación militar y el derribo de cuatro drones iraníes de ataque de un solo uso que suponían una amenaza para la armada de Estados Unidos y el estrecho de Ormuz. La fuente ha asegurado que la instalación militar atacada era una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas, Irán, que estaba a punto de lanzar un quinto dron. "Estas acciones fueron medidas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego", ha considerado el funcionario.
Responsables estadounidenses citados por la CNN y el New York Times, también han asegurado que los ataques terrestres, cerca de la ciudad de Bandar Abbas, tenían como objetivo impedir el despegue de un quinto dron. Los medios de comunicación iraníes habían informado anteriormente de que se habían oído tres fuertes explosiones cerca de dicha localidad hacia la 1:30 de la madrugada del jueves (22:00 GMT del miércoles).
El lunes atacó embarcaciones que asegura que ponían minas
Los objetivos del ataque del lunes se encontraban embarcaciones que intentaban colocar minas y bases de lanzamiento de misiles que, según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos, suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses.
Irán aseguró el miércoles a través de la televisión estatal que el país ya tiene el borrador del memorando de entendimiento con Estados Unidos y que este restablecería el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz. También que levantaría el bloqueo naval estadounidense, pero la Casa Blanca ha negado esa información y la ha tachado de "pura invención".
Washington había anunciado un acuerdo "inminente" durante el fin de semana, pero Donald Trump ha vuelto a insistir en condicionar la firma de un acuerdo de paz con Irán a que varios países de Oriente Medio, como Arabia Saudí o la República Islámica, firmen la normalización de relaciones con Israel. Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz —una vía marítima esencial para el transporte mundial— desde el inicio de la guerra, mientras que EE.UU. ha impuesto un bloqueo naval de puertos y costas iraníes desde el 13 de abril.