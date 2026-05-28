Estados Unidos ataca por segunda vez en una semana a Irán en plena tregua y con las negociaciones de paz encalladas

El Ejército estadounidense ha atacado este jueves a Irán por segunda vez en menos de una semana, en plena tregua y con las negociaciones de paz encalladas. El primero fue el lunes, en lo que denominó ataques defensivos contra Irán. Sin embargo, Teherán lo calificó de violación del frágil alto el fuego entre ambos países.

En esta ocasión, según ha explicado un funcionario estadounidense en condición de anonimato a la agencia Reuters los objetivos han sido una instalación militar y el derribo de cuatro drones iraníes de ataque de un solo uso que suponían una amenaza para la armada de Estados Unidos y el estrecho de Ormuz. La fuente ha asegurado que la instalación militar atacada era una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas, Irán, que estaba a punto de lanzar un quinto dron. "Estas acciones fueron medidas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego", ha considerado el funcionario.

Responsables estadounidenses citados por la CNN y el New York Times, también han asegurado que los ataques terrestres, cerca de la ciudad de Bandar Abbas, tenían como objetivo impedir el despegue de un quinto dron. Los medios de comunicación iraníes habían informado anteriormente de que se habían oído tres fuertes explosiones cerca de dicha localidad hacia la 1:30 de la madrugada del jueves (22:00 GMT del miércoles).