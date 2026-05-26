EE.UU. ataca embarcaciones "que intentaban colocar minas" y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán
- El Ejército asegura que han sido acciones defensivas porque los barcos intentaban colocar minas
- Washington y Teherán siguen con las negociaciones para un acuerdo, pero no creen que sea inminente
Estados Unidos ha atacado embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán, según ha anunciado este martes el Mando Central de EE.UU. (Cetcom) en un comunicado.
El Ejército estadounidense ha asegurado que los barcos intentaban colocar minas, por lo que ha descrito los ataques como acciones defensivas. "Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo hoy ataques en defensa propia en el sur de Irán con el fin de proteger a nuestras tropas contra las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Los objetivos incluían instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", declaró el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.
El portavoz de la institución militar, Tim Hawkins, ha apuntado también que el Mando Central de EE. UU. "sigue defendiendo a nuestras fuerzas mientras actúa con moderación durante el alto el fuego en curso", ha afirmado tal y como afirma Reuters.
El ataque ocurre cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.
Trump: el uranio enriquecido de Irán debe ser entregado
Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía en que las reservas de uranio enriquecido de Irán deben ser entregadas a EE.UU. para ser destruidas. No ha ofrecido, sin embargo, detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto.
“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente -en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán-, destruido *in situ* o en otra ubicación aceptable”, ha afirmado el mandatario en un mensaje en Truth Social.
El mandatario estadounidense ha añadido que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o su equivalente, que actuará “como testigo” de este proceso.
Ambos países ultimaban un acuerdo de paz
Aún se desconoce si este nuevo incidente podría cambiar el curso del conflicto que mantenía un alto el fuego desde abril, aunque con algún ataque puntual.
Altos cargos iraníes se han desplazado el lunes a Doha para mantener conversaciones con vistas a alcanzar un acuerdo Es la primera de este tipo desde los ataques de represalia llevados a cabo por Teherán contra sus vecinos del Golfo durante la guerra.
En los últimos días, Estados Unidos e Irán han intensificado sus contactos y ultiman detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.
Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.
El mandatario ha acallado las preocupaciones y ha insistido en que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear. Y ha subido la apuesta al pedir a Catar y Arabia Saudí que normalicen sus relaciones con Israel.