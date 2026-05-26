EE.UU. ataca embarcaciones "que intentaban colocar minas" y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán

Estados Unidos ha atacado embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán, según ha anunciado este martes el Mando Central de EE.UU. (Cetcom) en un comunicado.

El Ejército estadounidense ha asegurado que los barcos intentaban colocar minas, por lo que ha descrito los ataques como acciones defensivas. "Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo hoy ataques en defensa propia en el sur de Irán con el fin de proteger a nuestras tropas contra las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Los objetivos incluían instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", declaró el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

El portavoz de la institución militar, Tim Hawkins, ha apuntado también que el Mando Central de EE. UU. "sigue defendiendo a nuestras fuerzas ⁠mientras actúa con moderación durante el alto el fuego en curso", ha afirmado tal y como afirma Reuters.

El ataque ocurre cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

Trump: el uranio enriquecido de Irán debe ser entregado Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía en que las reservas de uranio enriquecido de Irán deben ser entregadas a EE.UU. para ser destruidas. No ha ofrecido, sin embargo, detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto. “El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente -en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán-, destruido *in situ* o en otra ubicación aceptable”, ha afirmado el mandatario en un mensaje en Truth Social. El mandatario estadounidense ha añadido que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o su equivalente, que actuará “como testigo” de este proceso.