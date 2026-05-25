EE.UU. e Irán avanzan en un acuerdo con Ormuz en el centro, pero Trump llama a la cautela: "No puede haber errores"

Optimismo moderado ante un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump anunciara que proseguían las negociaciones entre ambos países, pero enfriara la posibilidad de un pacto "inminente" y llamara a la cautela.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, ha escrito Trump en Truth Social, donde también ha reiterado que se mantendrá el bloqueo hasta que acaben las conversaciones y que Irán “no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

Rubio retrasa la cuestión nuclear Por el momento, hay diversas versiones sobre lo que podría incluir el acuerdo, pero se apunta a que la apertura del estrecho de Ormuz podría estar en el centro, dejando la cuestión nuclear para más adelante. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, "las negociaciones sobre el programa nuclear son cuestiones altamente técnicas". "No se puede resolver una cuestión nuclear en 72 horas en una mesa", ha declarado Rubio al New York Times en Nueva Delhi. Y, de conseguir la apertura, dice que inician ", según las modalidades acordadas, negociaciones muy serias sobre el enriquecimiento, sobre el uranio altamente enriquecido y sobre su compromiso de no dotarse nunca de armas nucleares". A este respecto, ha mencionado un plazo de "60 días" y el apoyo de "siete u ocho países de la región a este enfoque". Los medios iraníes y estadounidenses comenzaron este domingo a filtrar detalles del posible borrador del memorando entre Irán y EEUU para poner fin a la guerra iniciada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. El medio Axios apunta a que el borrador incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares. Sin embargo, Tasnim aseguró que el posible acuerdo no contiene ninguna cláusula nuclear y que se aplaza a la firma del memorando. Esto ha generado preocupación en Israel, que haber acordado con Trump que cualquier acuerdo implicaría el “desmantelamiento de las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio y la retirada de su material nuclear altamente enriquecido”. Trump enfría la posibilidad de un acuerdo inminente con Irán: "El tiempo está de nuestra parte"

Irán rechaza fabricar armas nucleares sin hablar de acuerdo Mientras tanto, Pakistán, mediador de las conversaciones, ha dicho que espera albergar “muy pronto” nuevas rondas de negociaciones, tras un primer intento fallido el pasado abril. La Comisión Europea y Reino Unido, por su parte, han recibido positivamente los avance, pero han exigido garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear. En cuanto a Irán, evita pronunciarse de manera oficial sobre el posible acuerdo, aunque rechaza que busque fabricar bombas atómicas. Sobre otros temas del acuerdo, tanto Axios como la agencia iraní Tasnim coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra. Según Axios, el memorando incluiría una tregua de 60 días durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz, mientras que Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el acuerdo contemplaría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra”, aunque precisó que no implicaría un retorno total a la situación previa al conflicto y que el paso seguiría bajo control iraní. Ambos medios coinciden, además, en que Washington suspendería temporalmente algunas sanciones impuestas contra Teherán y permitiría la venta de crudo iraní, así como la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero. Claves del programa nuclear de Irán: qué es y por qué le importa a Estados Unidos Miguel Charte