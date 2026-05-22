EE.UU. asegura que la suspensión de la venta de armas a Taiwán es porque necesita munición en Irán

Hung Cao, secretario interino de la Marina de los Estados Unidos, ha afirmado este viernes que Washington pausó hace una semana una venta de armamento a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares para garantizar el suministro de municiones en la campaña militar contra Irán.

La medida responde a la necesidad de asegurar suficientes reservas de misiles e interceptores, ha declarado Cao durante una audiencia en el Senado, sosteniendo que el país aún dispone de "abundantes" existencias.

El funcionario ha añadido que las ventas se reanudarán cuando la Administración lo considere oportuno.

Suspensión de la venta Hung Cao ha señalado que la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio. La suspensión de la venta fue adelantada el viernes pasado por la Administración del presidente, Donald Trump, el mismo día que volvió de su visita de Estado a Pekín. Horas antes de anunciar la suspensión de la venta, Trump había asegurado en una entrevista con Fox News que Taiwán había sido el tema central de sus conversaciones con su homólogo Xi Jinping. 01.24 min Trump evita concretar si venderá más armas a Taiwán El Gobierno taiwanés ha indicado, por su parte, que no tiene constancia sobre "ajustes" en la venta de armas por parte de EE.UU. En declaraciones recogidas por la agencia CNA, la portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, ha señalado que el Ejecutivo había tomado nota de este hecho, pero que "actualmente no existe ninguna información sobre ajustes por parte de Estados Unidos respecto a esa venta de armas". La vocera ha expresado, además, su deseo de que el proyecto de presupuesto especial para financiar adquisiciones militares "no sufra complicaciones innecesarias" en el Parlamento y "pueda completarse de forma fluida y dentro del calendario previsto". Desde 1979, Estados Unidos tiene un tratado con Taiwán de relaciones bilaterales donde se enmarca la venta de armas como una medida defensiva y durante décadas se han registrado múltiples ventas; en noviembre pasado se registró la más reciente, valorada en 19.000 millones de dólares.