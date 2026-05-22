EE.UU. asegura que la suspensión de la venta de armas a Taiwán es porque necesita munición en Irán
- Washington pausó el viernes pasado una venta de armamento a Taiwán de 14.000 millones de dólares
- Taiwán afirma no tener información sobre "ajustes" en la venta de armas de EE.UU.
Hung Cao, secretario interino de la Marina de los Estados Unidos, ha afirmado este viernes que Washington pausó hace una semana una venta de armamento a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares para garantizar el suministro de municiones en la campaña militar contra Irán.
La medida responde a la necesidad de asegurar suficientes reservas de misiles e interceptores, ha declarado Cao durante una audiencia en el Senado, sosteniendo que el país aún dispone de "abundantes" existencias.
El funcionario ha añadido que las ventas se reanudarán cuando la Administración lo considere oportuno.
Suspensión de la venta
Hung Cao ha señalado que la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio. La suspensión de la venta fue adelantada el viernes pasado por la Administración del presidente, Donald Trump, el mismo día que volvió de su visita de Estado a Pekín. Horas antes de anunciar la suspensión de la venta, Trump había asegurado en una entrevista con Fox News que Taiwán había sido el tema central de sus conversaciones con su homólogo Xi Jinping.
El Gobierno taiwanés ha indicado, por su parte, que no tiene constancia sobre "ajustes" en la venta de armas por parte de EE.UU. En declaraciones recogidas por la agencia CNA, la portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, ha señalado que el Ejecutivo había tomado nota de este hecho, pero que "actualmente no existe ninguna información sobre ajustes por parte de Estados Unidos respecto a esa venta de armas".
La vocera ha expresado, además, su deseo de que el proyecto de presupuesto especial para financiar adquisiciones militares "no sufra complicaciones innecesarias" en el Parlamento y "pueda completarse de forma fluida y dentro del calendario previsto".
Desde 1979, Estados Unidos tiene un tratado con Taiwán de relaciones bilaterales donde se enmarca la venta de armas como una medida defensiva y durante décadas se han registrado múltiples ventas; en noviembre pasado se registró la más reciente, valorada en 19.000 millones de dólares.
Sigue el alto el fuego entre EE.UU. e Irán
El senador republicano Mitch McConnell ha expresado, por su parte, preocupación por la pausa, cuestionando el impacto estratégico de la medida tras escuchar la justificación de la Defensa.
La justificación de la Administración de Trump llega a la vez que EE.UU. asegura que la guerra en Oriente Medio está por terminar. También mientras sigue a la espera de un acuerdo con Teherán y con un cese el fuego vigente desde hace más de seis semanas.
Aunque la venta de armas a Taiwán está enmarcada en la jurisprudencia estadounidense, otras administraciones como la de Barack Obama también pausaron de manera estratégica la venta cuando existían tensiones con Pekín.
Taipéi, que cuenta con doce aliados diplomáticos en la actualidad, depende en buena medida del armamento estadounidense para disuadir una posible agresión por parte de China, que considera a la isla como parte inalienable de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.