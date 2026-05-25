Trump quiere vincular un pacto con Irán a que varios países firmen la paz con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que quiere vincular un posible pacto con Irán a que varios países, como Arabia Saudí o Catar, firmen la normalización de relaciones con Israel.

En un mensaje en Truth Social, Trump ha apuntado que las negociaciones con Teherán prosiguen bien y que el sábado tuvo conversaciones con líderes de varios Estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Baréin, Turquía, Egipto y Jordania.

"Afirmé que, después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para intentar resolver este puzle tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente firmen los Acuerdos de Abraham", ha señalado Trump, en referencia a los pactos de normalización de relaciones con Israel, si bien EAU y Baréin ya los suscribieron en el pasado, y Egipto y Jordania rubricaron la paz con el Estado israelí en 1979 y 1994, respectivamente.

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