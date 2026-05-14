Abordan un buque fondeado en Emiratos y se dirige a aguas iraníes, según una agencia marítima británica

Un buque fondeado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha sido abordado este jueves por "personal no autorizado" y se dirige ahora hacia aguas territoriales iraníes, ha afirmado la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), en el último incidente de este tipo en esa zona.

La UKMTO ha dicho en un escueto comunicado haber recibido "un informe de un incidente a 38 millas náuticas (70 kilómetros) al noreste de Fuyairah", en el este de EAU, donde la compañía de seguridad del buque le ha asegurado que el barco -que no fue identificado- ha sido "abordado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y ahora se dirige a aguas territoriales iraníes".

La entidad ha asegurado estar investigando lo que ha categorizado hasta el momento de "actividad sospechosa".