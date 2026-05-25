Irán descarta un acuerdo inminente con EE.UU., aunque admite que hay "entendimientos" en varios asuntos

El Gobierno de Irán ha descartado que haya un acuerdo de paz inminente con Estados Unidos, lo que eventualmente podría suponer la apertura del estrecho de Ormuz, aunque ha reconocido que ambas partes han alcanzado "entendimientos" en varios puntos.

"Es justo decir que hemos llegado a entendimientos sobre muchos asuntos, pero si esto significa que un acuerdo es inminente es algo que nadie puede afirmar en esta fase", ha precisado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Bagaei, en su rueda de prensa semanal, citado por la agencia de noticias oficial IRNA.

La República Islámica se ha pronunciado después de que durante el fin de semana Estados Unidos alimentara las esperanzas de un hipotético acuerdo de paz, con unas declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien apuntó el domingo que el mundo podría recibir "buenas noticias" en las horas siguientes. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó esas palabras en su red social Truth Social y precisó que en ningún caso iban a firmar un pacto a todo correr porque "ambas partes deben tomar su tiempo y hacer las cosas bien".

A Irán no le gustan "las posturas contradictorias" de EE.UU. Bagaei ha lamentado las posturas contradictorias adoptadas por EE.UU. y ha asegurado que, por contra, su país está centrado en encontrar la mejor forma de salvaguardar el interés nacional en las negociaciones con Washington más que en responder a todos los comentarios de los responsables estadounidenses. "Tenemos asuntos más importantes de los que hacernos cargo, si perdemos el tiempo respondiendo a los tuits, fotografías y mensajes en los medios de comunicación de la otra parte, no seremos capaces de centrarnos en esas prioridades", ha resumido el portavoz de Irán, que ha agregado que el Gobierno de Teherán tiene su "propio estilo y enfoque" y que no va a imitar los métodos de su rival. Bagaei ha confirmado que en este punto de las conversaciones no están hablando sobre el programa nuclear de Irán, uno de los asuntos más espinosos del diálogo, y sobre el que Trump ha insistido en que la República Islámica no puede llegara a desarrollar ni adquirir armamento atómico, pese a que Teherán siempre ha subrayado que dicho programa tiene una naturaleza pacífica.