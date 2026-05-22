El cierre de Ormuz atenaza a Asia: de las peticiones para reducir la movilidad en India a la falta de tinta en Japón

Las posturas de Estados Unidos e Irán en las negociaciones para la paz siguen anudadas en el estrecho de Ormuz. A veces más lejos, a veces más cerca, el resultado no varía: mientras Washington bloquea los puertos iraníes, Teherán cierra esa vía vital para el suministro mundial de petróleo y gas natural. Asia se abastecía del 80% del crudo que se transportaba por ahí, pero el impacto y, sobre todo, la capacidad de reacción no es la misma en los diferentes países.

La mano de China es la más fuerte. El gigante asiático compraba en torno al 90% del petróleo que exportaba Irán, pero esto apenas supone el 12% de sus importaciones totales de crudo. Su inflación se situó en el 1,2% en abril, si bien la tasa industrial repuntó hasta el 2,8%, tras el mayor aumento desde julio de 2022.

India limita los traslados para ahorrar combustible "Para la gente común como nosotros, una sola rupia tiene un gran valor. La gente trabaja muy duro desde la mañana hasta la noche para llegar a fin de mes". Son las declaraciones de un taxista de 48 años en Nueva Delhi, Manoj Kumar, a la agencia AFP, sobre la subida del precio de los combustibles y los problemas para la clase trabajadora en India, a raíz del conflicto en Oriente Medio. Los conductores en la megalópolis pararon este jueves en una huelga para pedir una subida de las tarifas de sus taxis y tuctucs. Su movilización, aunque no haya provocado problemas importantes en las primeras horas, es la muestra de que los esfuerzos del Gobierno de Narendra Modi para evitar que la crisis de suministros se traslade a los precios no han sido suficientes. El primer ministro ha llegado a pedir a la población que trabaje desde casa, limite sus viajes al extranjero y reduzca la compra de oro como un acto de "patriotismo" durante el cierre del estrecho de Ormuz.

Subida de tipos de interés y fuga de capitales en Filipinas e Indonesia La preocupación por la inflación y la caída de sus divisas ha llevado ya a los bancos centrales de Filipinas o Indonesia a subir sus tipos de interés. Estos países, así como India, son particularmente vulnerables porque son importadores de petróleo y están sufriendo a la vez la fuga de capitales, a medida que los inversores se llevan su dinero a otra parte por la incertidumbre. Mientras tanto, el Gobierno filipino trata de contener las facturas eléctricas y negocia con Estados Unidos para obtener exenciones que le permitan adquirir petróleo de países sancionados y garantizar el suministro. Algunas medidas van dirigidas directamente a proteger el bolsillo de las familias, como el límite al precio del arroz importado. Una persona compra arroz en un mercado de la ciudad de Quezón, en el área metropolitana de Manila, este viernes. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA En cuanto a Indonesia, ha optado también por la vía del ahorro a través del teletrabajo para los funcionarios públicos, junto a otras medidas como la limitación a la venta de combustible.