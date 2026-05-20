El Ibex 35 cotiza en modo espera: los inversores aguardan las actas de la Fed y los resultados de Nvidia

Jornada de compás de espera. Los inversores aguardan novedades del mercado y el comportamiento de petróleo y bonos les permite un poco de relax.

La sesión de este miércoles va a estar marcada por dos temas que sucederán ya con el mercado europeo cerrado: las actas de la última reunión de la Fed que se publicarán a partir de las 20.00 horas y los resultados de Nvidia. Las cuentas del gigante de la IA se publicarán cuando cierre Wall Street, a partir de las 22.00 horas.

Las actas de la Reserva Federal son trascendentales esta vez porque son las últimas de Jerome Powell como presidente del Comité de Mercado Abierto y el mercado espera vislumbrar si en el seno de la Fed hay intención de subir tipos en el futuro próximo en un contexto marcado por una inflación demasiado pegajosa y tendente a agravarse por el conflicto en Oriente Medio.

Las cuentas de Nvidia siempre provocan que el mercado contenga la respiración, es la compañía más valiosa del mundo y sus perspectivas sobre el futuro de la IA son las que marcan el compás del resto.

El Ibex 35 espera en tablas El selectivo español cotiza este miércoles en positivo, pero prácticamente en niveles de apertura. Marca una revalorización del 0,05% y se mantiene en los 17.679 puntos. ArcelorMittal es la compañía que lidera las ganancias en la sesión con un avance del 2%; le sigue Acerinox, que se revaloriza un 1,8%. En tercer lugar, Indra se anota una subida del 1,7%. El resto de índices europeos cotizan con comportamiento similar, aunque con tendencia a la baja. El FTSE 100 de Londres es el que muestra una tendencia negativa más clara, con un recorte del 0,5%. De resto de índices, el Dax alemán cae un 0,3%, el CAC 40 de París retrocede un 0,2% y Milán repite, prácticamente, niveles de apertura. El índice paneuropeo Eurostoxx 600 cotiza con una mínima caída del 0,2% y repite el nivel de los 620 puntos.