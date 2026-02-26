Nvidia dispara sus resultados y reaviva el debate sobre una posible burbuja de la IA

Nvidia ha vuelto a superar todas las expectativas del mercado ante los temores de una posible burbuja en el ámbito de la inteligencia artificial. La compañía de microchips ha cerrado su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto al año anterior. Los ingresos acumulados, por su parte, se elevaron hasta los 215.938 millones de dólares (183.303 millones de euros), también un 65% más interanual.

Las bolsas reaccionaron a los resultados con optimismo: las acciones de Nvidia cerraron la sesión del miércoles con un repunte del 1,44% y prolongaban las subidas tras el cierre oficial del mercado, al anotarse alzas de casi el 3%.

"Todo lo que rodea la bolsa y la inversión es un tema emocional. Entonces, este tipo de datos objetivos tranquilizan un poco los nervios... Si la cosa se calma, digamos que no hay tanta presión por vender y, en cambio, si los resultados no hubieran sido buenos, mucha gente hubiera pensado que viene la burbuja y va a vender posiciones", explica Miguel Ángel Román, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial (IIA), en una conversación con RTVE.es.

Sin embargo, las expectativas de los mercados pronto se desinflaron por las dudas sobre China, un mercado donde la compañía no prevé ingresos en su segmento de centros de datos, y la aparición de una competencia cada vez más intensa. Ante este contexto, ¿se han disipado los temores a una burbuja dentro de la IA?

Los expertos piden cautela: "Son resultados esperados" Los expertos consultados por RTVE.es llaman a la cautela y creen que los resultados de Nvidia no son una "prueba definitiva" de que existe esa burbuja en el sector de la IA. "Yo creo que son resultados esperados. La demanda de inteligencia artificial crece y la necesidad de crear nuevos centros de datos también está creciendo", apunta el experto. En la misma línea se posicionó el fundador de Nvidia y consejero delegado, Jensen Huang, tras hacer públicos los resultados: "La adopción de los agentes por parte de las empresas está disparándose por las nubes. Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de IA: las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro", señaló, en declaraciones que recoge Efe. Precisamente, la compañía ha pronosticado unos ingresos para el primer trimestre superiores a las estimaciones del mercado, hasta 78.000 millones de dólares (66.212 millones de euros), apostando por la inversión constante de las grandes tecnológicas en sus procesadores de IA. "Es evidente que el valor de la inteligencia artificial y la demanda van a seguir creciendo", insiste Miguel Ángel Román, ya que "todo el capital ahora mismo está puesto en la construcción de centros de datos y, de aquí a dos años, está prácticamente toda la capacidad de producir hardware reservada".

Un burbuja, pero financiera La clave está es cuánto tiempo puede sostenerse en el tiempo el actual ciclo expansivo de la inteligencia artificial. Este miércoles, los títulos del gigante tecnológico se situaban en el entorno de los 200 dólares, cerca del máximo histórico alcanzado en octubre, cuando se convirtió en la primera empresa en superar el umbral de los cinco billones de dólares de capitalización bursátil. "Como decía, el valor de la IA seguirá creciendo pero las rentabilidades quizá no sean las esperadas en tiempo y forma", añade el experto, quien cree que esto sí puede desencadenar en una burbuja, aunque no será en el campo de la inteligencia artificial, sino financiera. "Pasa un poco como con Internet. No es que Internet no fuera importante, sino que los tiempos pues no se midieron correctamente y se produjo una burbuja financiera. Pero la parte industrial de Internet siguió creciendo y bueno, hasta ahora ya hemos visto la importancia que tuvo, como ha transformado todos los negocios y la inteligencia artificial vuelve a pasar lo mismo", explica el cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial (IIA). 5.0 5.0 - Empleos tecnológicos en tiempos de I.A. - 15/02/26 Escuchar audio