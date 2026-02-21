Un total de 88 países firman en la India el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial

La Cumbre de Impacto IA 2026 ha concluido este sábado en Nueva Delhi, la India, con la firma del mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países.

"La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras", subraya la Declaración de Delhi.

El documento, que suma a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de las empresas tecnológicas presentes en la cita, podría alcanzar la "superinteligencia" en apenas 24 meses.

El desbloqueo del acuerdo, que ha recuperado a 12 países que se resistían a firmar, ha sido posible gracias a que el texto final especifica que las directrices son "voluntarias y no vinculantes".

Esa cláusula ha permitido salvar la postura de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi (India), Emmanuel Macron (Francia) o Lula da Silva (Brasil), quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad.

El jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, tachó inicialmente la regulación de "cosmética" y defendió que la autonomía estratégica nace de poseer la tecnología y no de limitarla.