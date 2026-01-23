El Estatuto del Artista permitirá usar la inteligencia artificial en el sector cultural siempre que no sustituya al intérprete

El Estatuto del Artista permitirá el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en parte del trabajo de artistas —como por ejemplo los actores— aunque establecerá un límite de tiempo —por ejemplo, una temporada en el caso de una serie—. En definitiva, se permitirá el uso de la IA en el sector cultural siempre y cuando no sustituya el trabajo del artista.

Así lo han explicado este viernes fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social durante un encuentro informativo para avanzar las modificaciones del Real Decreto que regula las relaciones laborales de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales.

El texto, que está previsto que sea aprobado antes de este verano, regula el trabajo de menores en redes sociales, limita la Inteligencia Artificial generativa e incluye la figura del coordinador de intimidad. Ahora vuelve a audiencia pública tras modificarse algunas disposiciones relacionadas precisamente con la IA.

Entre las novedades, se especifica que sí se permite el uso de la IA siempre y cuando sea en el marco del contrato de la obra que se vaya a realizar—película, proyecto musical u otros supuestos— y mientras que no sirva para sustituir el trabajo del artista. Por ejemplo, en el caso de una actriz que haya sido contratada para filmar una temporada de una serie, su imagen y voz podrán ser usadas con IA en el contexto de esa única temporada y para la promoción de la misma. Si se desea utilizar más allá de lo pactado, tendrá que ser con el consentimiento del artista, como han detallado desde Trabajo.

Niños youtubers, con contrato laboral obligatorio La reforma laboral de la cultura obligará además a los padres de menores 'youtubers' a que firmen un contrato laboral con una empresa y llevará a Inspección de Trabajo y Fiscalía de Menores a los progenitores que no cumplan esta norma. La reforma ahonda en el trabajo de menores en el sector artístico y crea también la figura del coordinador de la intimidad, prevista en principio para proteger los límites y el consentimiento en escenas íntimas o sexuales. En el caso de los niños, este coordinador vigilará, además, el buen uso de la iluminación, sonido o uso excesivo de maquillaje. Además, pone límites a la jornada laboral. En el caso de los menores podrán trabajar una serie de horas en función de la franja de edad y en horarios compatibles con su vida formativa y educativa y, definitivamente, prohíbe el trabajo de bebés menores de dos meses. Además y con carácter general, los ensayos y las promociones de la obra en la que estén trabajando se incorpora a la jornada laboral y se refuerza la representación sindical, a fin de que los trabajadores del sector cultural tengan los mismos derechos que el resto.