El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a la comunidad internacional a hacer frente a los riesgos de la inteligencia artificial. Cita, concretamente, a evitar que sea dominada por unos pocos y no esté al servicio del interés general, así como que se pueda socavar la democracia.

Sánchez ha hecho este llamamiento en su intervención en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, organizada por la India y con la asistencia de una veintena de jefes de Estado o de Gobierno como el presidente francés, Emmanuel Macron; o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

00.51 min Sánchez llama desde la India a evitar que sean unos pocos quienes dominen la IA y se socave la democracia

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la inteligencia artificial está dotando a la humanidad de un poder sin precedentes, puede ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar. Pero ha advertido de que esta tecnología debe estar guiada por valores humanos. "La IA debe aplicar la libertad, la democracia y los derechos humanos, no socavarlos", ha alertado Pedro Sánchez.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el progreso sin ética no es progreso como tampoco lo es la innovación sin propósito ni liderazgo porque eso solo conduce al fracaso.