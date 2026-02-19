Sánchez llama desde la India a evitar que sean unos pocos quienes dominen la IA y se socave la democracia
- Sánchez ha hecho énfasis en la "democratización" de la inteligencia artificial durante su discurso
- El jefe del Ejecutivo participa en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a la comunidad internacional a hacer frente a los riesgos de la inteligencia artificial. Cita, concretamente, a evitar que sea dominada por unos pocos y no esté al servicio del interés general, así como que se pueda socavar la democracia.
Sánchez ha hecho este llamamiento en su intervención en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, organizada por la India y con la asistencia de una veintena de jefes de Estado o de Gobierno como el presidente francés, Emmanuel Macron; o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la inteligencia artificial está dotando a la humanidad de un poder sin precedentes, puede ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar. Pero ha advertido de que esta tecnología debe estar guiada por valores humanos. "La IA debe aplicar la libertad, la democracia y los derechos humanos, no socavarlos", ha alertado Pedro Sánchez.
Asimismo, se ha mostrado convencido de que el progreso sin ética no es progreso como tampoco lo es la innovación sin propósito ni liderazgo porque eso solo conduce al fracaso.
"La democratización" de la inteligencia artificial frente al discurso de Musk
Sánchez ha hecho énfasis en la "democratización" de la inteligencia artificial con especial atención a la concentración de poder para que no esté "en manos de unos pocos". Estas declaraciones se producen después de que el jefe del Ejecutivo haya mantenido varios choques con los dueños de empresas tecnológicas, especialmente el propietario de X, Elon Musk.
También se ha mostrado partidario de establecer salvaguardas capaces de afrontar "el impacto y los riesgos" que genera esta nueva tecnología en el mercado laboral y a nivel medioambiental y dice que España defiende una "IA segura, transparente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".
Además Sánchez ha expuesto el impulso del Gobierno para incentivar y difundir la inteligencia artificial en los sectores público y privado "como resultado de una estrategia clara, basada en una inversión pública sostenida, la cooperación europea y un firme compromiso con la construcción de soberanía tecnológica".