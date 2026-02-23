Andalucía, Cataluña y Madrid son los destinos turísticos más recomendados por la inteligencia artificial (IA)

¿Se marcha de vacaciones y le ha rondado la cabeza preguntar a ChatGPT por posibles opciones? Si la respuesta es afirmativa, forma parte del 84% de españoles que emplea herramientas de inteligencia artificial para preparar sus viajes, según el informe El consumidor impulsado por la IA: manual de supervivencia para marcas elaborado por LLYC y Appinio.

Andalucía, Cataluña y Madrid son los destinos mejor posicionados en los buscadores de IA; le siguen Comunidad Valenciana y País Vasco. A la cola en recomendaciones están Murcia, Navarra y Cantabria, según los datos del Barómetro de LLYC que ha analizado casi 1.800 preguntas realizadas a los principales modelos de IA.

Andalucía, mejor propuesta según la IA ChatGPT y sus similares muestra predilección por el sur de España como el "destino más versátil", asegura el Barómetro. Andalucía lidera el ranking en las categorías de turismo experiencial y premium en la que alcanza el 90% de recomendaciones, pero además de las experiencias y el lujo destaca por su oferta urbana, cultural y deportiva. En ellas consigue una puntuación por encima del 80%. La comunidad andaluza es también la preferida para familias con niños, parejas, aventureros o los sénior. Cataluña es la segunda opción más recomendada por la IA. Aparece como la mejor opción en casi un 80% de búsquedas de enoturismo y gastronomía y es la principal alternativa para grupos de amigos. Si lo que interesa son viajes de negocios y congresos, gana Madrid. Tanto en ese segmento como para los que buscan turismo LGTBIQ+, los buscadores de IA proponen la capital de España como primera opción. Hay categorías específicas en las que triunfan otros puntos de España. En naturaleza y turismo rural, lidera Aragón con un 66,1% de recomendaciones mientras que Castilla y León es el mejor sitio según la IA para aquellos interesados en patrimonio religioso (74,5%). Para quienes necesiten una dosis de sol y playa, hay bastantes probabilidades de que la IA los envíe a Baleares y Canarias (66,7%).