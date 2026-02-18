Un mes sin tren entre Madrid y Andalucía: el daño económico en el turismo después del accidente de Adamuz

La suspensión de la línea ferroviaria entre Madrid y algunos puntos de Andalucía durante un mes por el accidente en Adamuz ha tenido un impacto negativo en el turismo, con especial foco en la comunidad andaluza.

A nivel nacional, el daño económico de la crisis ferroviaria ya está cifrado y casi el 70% de agencias de viajes ha notado algún tipo de perjuicio en su caja. Concretamente, el 33,6% de las agencias afirma que el impacto negativo ya supera el 10% de su facturación, según una encuesta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), mientras que un 16,4% lo sitúa entre el 5 y el 10%. Por otro lado, el 18% ha visto una caída por debajo del 5% en sus reservas, mientras que el 15,1% asegura que aún es pronto para cuantificarlo.

A pesar de este perjuicio económico, parte del sector turístico espera que la reactivación progresiva del servicio ferroviario corrija la situación en los próximos meses. El horizonte está puesto en Semana Santa, las primeras fiestas del calendario español que atraen al público nacional e internacional.

Medio millón de pérdidas diarias en Andalucía Hay comunidades que ya calculan el impacto de esta situación en sus arcas. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha cifrado en medio millón de euros diarios las pérdidas generadas en toda la región por la falta de conectividad y de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, tal y como recoge EFE. La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) advierte que se ha producido un deterioro reciente de la demanda y estima una caída del 30% en las ventas anuales. Por otro lado, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) eleva las pérdidas a más de 300 millones en cuanto a reservas del alojamiento turístico malagueño y, en un comunicado, advierte que las reservas en la provincia han bajado un 20% en los primeros meses del año. "Las pérdidas en el mercado nacional rondarían los 255 millones de euros (el 80%), a las que habría que sumar alrededor de 45 millones de euros del turismo internacional", señala el presidente de Aehcos, José Luque. Por ello, exige medidas urgentes para proteger la competitividad del destino. Desde Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga también defienden que la interrupción de la conexión ferroviaria ha afectado directamente a la llegada de turistas a la región. Concretamente, calculan que han dejado de llegar un total de 65.848 viajeros, lo que se traduce en unas pérdidas del sector turístico solamente en la capital de 109 millones de euros hasta marzo, como aseguran en un comunicado.

Pérdida de confianza en el tren y sobrecostes por cancelaciones La patronal de agencias de viajes señala que, tras la crisis ferroviaria, han percibido una pérdida de confianza en el tren como medio de transporte y, además, los negocios han tenido que asumir los sobrecostes por las cancelaciones de viajes ya programados. Así, según su encuesta, un 20,5% de agencias cree que esta situación provocará una bajada importante de ingresos a corto plazo, mientras que el 29,5% considera que será una caída moderada y el 47,3%, ligera o sin relevancia. "Estos datos confirman que la situación ferroviaria ya no es solo un problema de movilidad, sino un problema económico que está afectando directamente al trabajo diario de las agencias de viajes y a la confianza del viajero", señala en un comunicado su vicepresidente ejecutivo, José Manuel Lastra. Para él, "España no puede permitirse que un problema estructural de conectividad termine erosionando la competitividad turística del país". Por ello, ve "imprescindible" recuperar la normalidad y la fiabilidad del servicio, y trasladar mensajes de certidumbre. Al cierre temporal de la línea de alta velocidad entre Madrid y varios puntos de Andalucía durante casi un mes se han sumado la ampliación de los tiempos de viaje y la reducción de frecuencias entre Madrid y Barcelona, unas medidas que se mantendrán hasta el próximo mes de diciembre. Todo esto, según CEAV, alimentará "un escenario de inestabilidad" en el principal corredor ferroviario del país que afecta de lleno al turismo. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reconocido en los últimos días que la reciente crisis ferroviaria está afectando al turismo, pero de manera coyuntural, porque todavía no hay datos para pensar que sea "un problema estructural" ni para hacer "una evaluación en negativo de las perspectivas turísticas de España".