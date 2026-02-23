Inteligencia artificial y estafas: cómo evitar que te timen

¿La inteligencia artificial facilita las estafas? ¿Cómo protegernos de ellas? Son las preguntas a la que da respuesta en su última emisión Economía de bolsillo, con Lourdes Castro.

Ángela García, técnico de la línea de ayuda en ciberseguridad del Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE), nos da algunos consejos para evitar caer en un fraude.

Fraudes más difíciles de detectar La inteligencia artificial está sofisticando los fraudes. Un ejemplo es el timo del hijo en apuros: alguien se hace pasar por nuestro hijo, nos envía un mensaje diciendo que ha perdido el móvil y ese es su nuevo número, y a partir de ahí nos empieza a pedir dinero. Esta es una estafa que se solía hacer por mensaje escrito, pero que con la llegada de la inteligencia artificial se ha pasado al audio. Las víctimas reciben un audio que simula ser de su propio hijo con un gran nivel de realismo. "Cada vez son más profesionales y más perfectos [...] Hay que agudizar el ingenio o esa intuición para para llegar a determinar o investigar cuando un vídeo es real o está generado con IA", señala Ángela García. Esta estafa requiere un mínimo de cercanía con la persona a la que se suplanta, así como disponer de la voz real, y en consecuencia "al ser más sofisticado digamos que no está tan masificado". 04.05 min La estafa del hijo en apuros

Reforzando la seguridad Las contraseñas deben cambiarse cada cierto tiempo. Además, no deben ser muy evidentes por miedo a no recordarlas. Ángela García propone usar los gestores de contraseñas, con los que "solo vamos a tener que recordar una y él nos va a almacenar todas nuestras contraseñas como una biblioteca". También existe el doble factor de autenticación. Un ejemplo es el código que nos llega al móvil para introducir en el lugar en el que queremos iniciar sesión, y también puede tratarse de un acceso mediante huella dactilar. "Se van a encontrar con ello y ahí ya sí que no van a poder hacer nada [...], porque ese segundo factor es algo que se tiene que hacer en el momento a través de nuestro dispositivo".