Nvidia dispara un 65% el beneficio anual tras lograr una facturación récord

Nvidia ha cerrado su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes, según ha informado la multinacional.

Los ingresos del fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados han sumado en el conjunto del ejercicio un récord de 215.938 millones de dólares (183.303 millones de euros), un 65,5% más que el ejercicio anterior.

En concreto, la empresa más valiosa del mundo ha precisado que el negocio de centros de datos ha reportado en el año unos ingresos de 193.737 millones de dólares (164.457 millones de euros), un 68% más. De su lado, la facturación del área de juegos sumó 16.042 millones de dólares (13.618 millones de euros), un 41% más.

Negocio de visualización profesional Asimismo, los ingresos del negocio de visualización profesional ascendieron a 3.191 millones de dólares (2.709 millones de euros), un 70% por encima de la cifra del año anterior, mientras que el negocio automotriz generó 2.349 millones de dólares (1.994 millones de euros), un 39% más. Nvidia invertirá 100.000 millones en OpenAI: claves de un acuerdo sin precedentes para revolucionar el negocio de la IA Solo en el cuarto trimestre, Nvidia obtuvo un beneficio neto de 42.960 millones de dólares (36.467 millones de euros), aumentando en un 94,5% sus ganancias del mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que su facturación trimestral creció un 73,2%, hasta un récord de 68.127 millones de dólares (57.831 millones de euros). "La adopción empresarial de agentes se está disparando. Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de IA: las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.