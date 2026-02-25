El IBEX 35 alcanza un nuevo récord al subir un 1,49% y roza los 18.500 puntos

La Bolsa española sigue in crescendo. Este miércoles ha subido un 1,49% y ha alcanzado un nuevo récord en los 18.461 puntos, impulsada por los máximos históricos alcanzados por varios parqués europeos y el alza de Wall Street, impulsada por el sector tecnológico y a la espera de que Nvidia publique sus resultados. Allí, el índice Dow Jones de Industriales ganaba el 0,76% al comienzo de la sesión; el S&P 500; el 0,77% y el Nasdaq, el 1,05%.

El IBEX 35, príncipe índice de la Bolsa española, ha ganado 271,5 puntos en esta jornada, ese 1,49%, lo que se traduce en el mayor incremento desde la última sesión de enero. De este modo, ha terminado en los 18.461 puntos, que también es un nuevo máximo intradía, y en el total del año acumula una ganancia del 6,6%.

Casi todos los valores del IBEX 35 han cerrado en verde y los que más han ganado han sido Acciona, con un alza del 8,29%; Rovi, un 4,92%; Banco Santander, un 4,81%; Amadeus, un 3,53% e IAG, un 2,77%. Solamente han tenido pérdidas cuatro valores: Aena ha perdido un 1,89%; Inditex, un 1,18%; Puig Brands, un 1,16%; Ferrovial, un 0,71% y CaixaBank, un 0,42%.