El IBEX 35 alcanza un nuevo récord al subir un 1,49% y roza los 18.500 puntos
- Ha terminado en los 18.461 puntos y las mayores alzas las han protagonizado Acciona, Rovi y Banco Santander
- Los parqués europeos han cerrado en verde y Wall Street ha inaugurado la sesión con ganancias
La Bolsa española sigue in crescendo. Este miércoles ha subido un 1,49% y ha alcanzado un nuevo récord en los 18.461 puntos, impulsada por los máximos históricos alcanzados por varios parqués europeos y el alza de Wall Street, impulsada por el sector tecnológico y a la espera de que Nvidia publique sus resultados. Allí, el índice Dow Jones de Industriales ganaba el 0,76% al comienzo de la sesión; el S&P 500; el 0,77% y el Nasdaq, el 1,05%.
El IBEX 35, príncipe índice de la Bolsa española, ha ganado 271,5 puntos en esta jornada, ese 1,49%, lo que se traduce en el mayor incremento desde la última sesión de enero. De este modo, ha terminado en los 18.461 puntos, que también es un nuevo máximo intradía, y en el total del año acumula una ganancia del 6,6%.
Casi todos los valores del IBEX 35 han cerrado en verde y los que más han ganado han sido Acciona, con un alza del 8,29%; Rovi, un 4,92%; Banco Santander, un 4,81%; Amadeus, un 3,53% e IAG, un 2,77%. Solamente han tenido pérdidas cuatro valores: Aena ha perdido un 1,89%; Inditex, un 1,18%; Puig Brands, un 1,16%; Ferrovial, un 0,71% y CaixaBank, un 0,42%.
Máximos históricos en algunos parqués europeos
Los parqués europeos también han cerrado en verde y han alcanzado máximos históricos excepto Milán. La Bolsa de Londres ha subido el 1,18%; Milán ha ganado el 1,11%; Fráncfort, el 0,76% y París, el 0,47%.
En el mercado de materias primas, la onza de oro troy subía al cierre bursátil europeo el 1,12% y se negociaba a 5.201,5 dólares, mientras que la plata repuntaba el 3,85%, hasta 91,51 dólares. Por otro lado, el rendimiento de la deuda española a 10 años bajaba una centésima, hasta el 3,108 %, y la prima de riesgo con Alemania terminaba en 40,3 puntos básicos. El bitcoin ganaba el 6,15% y se cambiaba a 67.988,5 dólares.
En Asia, la bolsa de Tokio ha registrado un alza del 2,2% y ha cerrado en máximos históricos, por encima de 58.500 puntos. Por su parte, Seúl ha subido el 1,91% y también ha alcanzado un nuevo récord al superar los 6.000 puntos, mientras que Shanghái ha ganado el 0,72% y Hong Kong, el 0,66%, impulsado por los resultados del banco HSBC.