El Ibex 35 sigue cabalgando en máximos históricos y se acerca a los 18.300 puntos al cierre
- Toca los 18.452 puntos en la sesión, que termina con un alza del 0,56% a pesar de las caídas en EE.UU y Europa
- Arcelor Mittal, Telefónica y Endesa lideran los avances, seguidos por la banca
La Bolsa española continúa cabalgando hasta máximos históricos. El Ibex 35 ha tocado los 18.452,50 puntos en la sesión de este lunes, que cierra por encima de los 18.288 con un alza del 0,56%.
El principal selectivo del parqué madrileño ha registrado importantes subidas generalizadas, a pesar de las caídas que se registran en los índices de Wall Street y Europa ante la última amenaza arancelaria de Donald Trump después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara los gravámenes.
El miércoles pasado, 18 de febrero, el Ibex alcanzó su anterior cota, que se situó en 18.197,9 puntos. En lo que va de año, ha avanzado el 5,67%.
Impulso de Arcelor Mittal, Teléfonica, Endesa y la banca
Este lunes han destacado el avance de más del 2,5% de Arcelor Mittal, seguida de Telefónica (1,96%) y Endesa (1,72%). Después de un informe favorable de Deutsche Bank, ha sido un día de ganancias también para la banca.
En concreto, Banco Sabadell ha subido el 1,7 %; Santander, el 1,6 %; BBVA, el 1,03 %; y Bankinter, el 0,76 %, aunque Caixabank se ha mantenido (0%). Otras ganancias arriba en la tabla son las de Sacy (1,59%), Solaria (1,52%) y Cellnex (1,35%).
No obstante, se han registrado también algunas pérdidas, especialmente para Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%), IAG y Acciona (ambas en -1,74%).