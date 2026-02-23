El Ibex 35 sigue cabalgando en máximos históricos y se acerca a los 18.300 puntos al cierre

La Bolsa española continúa cabalgando hasta máximos históricos. El Ibex 35 ha tocado los 18.452,50 puntos en la sesión de este lunes, que cierra por encima de los 18.288 con un alza del 0,56%.

El principal selectivo del parqué madrileño ha registrado importantes subidas generalizadas, a pesar de las caídas que se registran en los índices de Wall Street y Europa ante la última amenaza arancelaria de Donald Trump después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbara los gravámenes.

El miércoles pasado, 18 de febrero, el Ibex alcanzó su anterior cota, que se situó en 18.197,9 puntos. En lo que va de año, ha avanzado el 5,67%.