Nuevo récord histórico del Ibex 35 que roza los 18.200 puntos
- Cierra en 18.197,9 puntos tras un alza del 1,35% en consonancia con el resto de parqués europeos
- Detrás están el principio de acuerdo en materia nuclear y los rumores de cambio en la jefatura del BCE
El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con un nuevo máximo histórico de 18.197,9 puntos al registrar un rebote del 1,35%. Esta cifra se ha alcanzado tras el principio de acuerdo en materia de armamento nuclear entre EE.UU. e Irán y los rumores de la salida anticipada de la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Las principales bolsas del continente han cerrado con avances generalizados. Milán se ha revalorizado un 1,15%; Londres, un 1,23%; Fráncfort, un 1,12%; y París, un 0,81%. Todas alentadas por la perspectiva de un pacto que supondría el fin de las sanciones estadounidenses al petróleo iraní y una rebaja en las tensiones en Oriente Medio. En este escenario, el Brent, de referencia en Europa, ha subido al entorno de los 70 dólares el barril.
Además, los expertos de Renta 4 han destacado, en el plano comercial, el acuerdo entre Japón y Estados Unidos. El país nipón invertirá 550.000 millones de dólares en EE.UU. para que los aranceles se limiten al 15%.
¿Abandona Lagarde el BCE?
El Financial Times asegura que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejaría el cargo sin acabar su mandato de ocho años, cuyo final está previsto para octubre de 2027. La francesa podría marcharse antes de las próximas elecciones presidenciales galas para que el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz encuentren un sustituto. Esto evitaría dejar un nombramiento tan sensible en manos de Marine Le Pen o su segundo, Jordan Bardella. El Frente Nacional tiene posibilidades de ganar los comicios previstos para la primavera de 2027.
España preparada para la renovación del BCE
“España quiere desempeñar un papel protagonista en el nuevo Comité Ejecutivo cuando se renueven las vacantes y trabajaremos para ello”, ha dicho el martes 17 de febrero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Bruselas. “Es una gran oportunidad para España y presentaremos la mejor candidatura posible. Estamos preparados por si la decisión se adelanta”.