Lagarde no anuncia la prohibición de pagos en metálico de más de 1.000 euros, es un bulo

En redes sociales se ha difundido un mensaje que asegura que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha anunciado que será ilegal pagar más de 1.000 euros en efectivo. Es un bulo. La presidenta del BCE no ha realizado este anuncio. En España los pagos en metálico superiores a 1.000 euros están prohibidos por ley desde 2021.

"Christine Lagarde, presidenta del BCE, anuncia: será ilegal pagar más de € 1000 de su propio dinero en efectivo", dice un mensaje compartido más de 1.300 veces en X desde el 28 de diciembre, que también realiza afirmaciones sobre el euro digital. El texto comparte un vídeo de una entrevista con la presidenta del BCE.

El pago en efectivo de más de mil euros es ilegal en España desde 2021

Christine Lagarde no anuncia que los pagos a partir de 1.000 euros en metálico van a ser ilegales. En España los pagos en efectivo de más de 1.000 euros están prohibidos por ley desde 2021. La Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal impide los pagos en metálico de aquellas cantidades que superen los mil euros, como te explicamos en RTVE Noticias. Esta prohibición no tiene que ver con el euro digital, que es un proyecto que está desarrollando el Banco Central Europeo.

El vídeo que adjunta el mensaje falso de redes corresponde a una grabación en la que engañaron a la presidenta del BCE para hacerle creer que estaba hablando con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Difundido en 2023 en un portal ruso, el vídeo muestra una conversación en la que ella piensa que habla con Zelenski y en ningún momento anuncia que vaya a prohibir los pagos de más de 1.000 euros en metálico. De hecho, en el minuto 0:58 de la grabación, Lagarde afirma que en Europa ya existe "este umbral por encima de mil euros a partir del cual no se puede pagar en metálico", sin hacer referencia a España.

El vídeo de la falsa entrevista de Lagarde con Zelenski ya había sido objeto de bulos. El verificador AFP Factual desmintió en agosto mensajes de redes en español y en otros idiomas que atribuían a Lagarde el mismo bulo apoyándose en la grabación del canal prorruso.

El euro digital también es objeto recurrente de desinformación. En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otras falsedades que han circulado en redes en torno a este proyecto que ha estado en fase de diseño entre 2023 y 2025. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido avanzar en el desarrollo legal y en las pruebas de una primera emisión de este dinero digital. Sin embargo, la decisión final sobre su implantación y la fecha no ha sido tomada.

Las manifestaciones de la presidenta del BCE han sido manipuladas en otras ocasiones. En VerificaRTVE te explicamos que Lagarde no ha pedido eliminar el dinero en efectivo para reducir la huella de carbono y tampoco ha asegurado que "los ancianos viven demasiado", es un bulo.