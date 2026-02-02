El Ibex 35 supera los 18.000 puntos y marca nuevos máximos históricos

De récord en récord. El Ibex 35 ha arrancado la jornada de este lunes en los 17.855,1 puntos y, poco después de superar la media sesión, el selectivo español ha superado por primera vez en su historia los 18.000 puntos, impulsado por las subidas de IAG, ArcelorMittal, Mapfre, Inditex y Amadeus.

En concreto, ha llegado a tocar los 18.016,1 puntos tras haber conseguido, a las 13:00 horas, una subida del 0,76%, coincidiendo con la semana en que se darán a conocer las decisiones de tipos de interés tanto del Banco Central Europeo (BCE) como del Banco de Inglaterra.

La bolsa española ha reducido así las pérdidas iniciales, después de que en la apertura haya caído el 0,12%, afectada por el desplome que sufren los precios de los metales preciosos como el oro y la plata, y las materias primas como el Brent.

Cabe recordar que, el pasado viernes, el selectivo ya batió sus máximos al llegar a los 17.950 puntos durante la sesión, aunque el cierre fue en el entorno de los 17.880 enteros. En lo que va de año, el IBEX ha ampliado sus ganancias un 4,11 %.