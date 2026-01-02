El Ibex 35 registra un nuevo máximo en su primera jornada de 2026 al llegar a los 17.492 puntos

El Ibex-35 comienza el año 2026 con una subida del 1,07%, consolidándose en los 17.400 enteros y cerrando en los 17.492,40 enteros. Esta jornada servirá de transición para la semana que viene, donde las grandes referencias volverán a mover el mercado.

El selectivo español, que retoma este viernes la normalidad tras el parón de fin de año, sigue sin parar en su escalada, superando los 17.400 enteros, su mayor registro intradía en toda la serie histórica. La jornada ha cerrado con un nuevo máximo histórico.

El índice ya registró en 2025 su segundo mejor año desde 1993, tras registrar una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 puntos, un nivel histórico jamás alcanzando antes por el Ibex. Además, el selectivo nacional registró el segundo mayor crecimiento a nivel mundial, solo superado por la bolsa de Seúl (Corea del Sur).

Contexto internacional inestable El buen resultado se consiguió a pesar de un contexto internacional caracterizado por la volatilidad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. También han aportado incertidumbre a los mercados las tensiones comerciales a raíz de los aranceles de Trump y las dudas alrededor de una posible burbuja de la inteligencia artificial (IA). En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el último día del año una prórroga de 12 meses en el incremento de aranceles que entró en vigor el jueves 1 de enero de 2026. Esta medida afecta a determinados productos de madera, especialmente muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño. Los mayores avances del índice madrileño se los anotaban Grifols, con un ascenso del 4,44%, Acerinox el 4,32%, Repsol del 3,14%, e IAG del 1,58%. Las caídas más significativas las registran Colonial, con un retroceso del 2,29%, Merlin del 0,88%, Mapfre el 0,42% y Solaria del 0,17%. 01.08 min Durante 2025 el valor del oro, la plata y el cobre se ha disparado