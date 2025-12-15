El IBEX 35 consigue un nuevo máximo histórico por encima de 17.000 puntos tras subir un 1,11%

La bolsa española sigue marcando récords y este lunes ha terminado por encima de la barrera de los 17.000 puntos. Ha subido un 1,11% y, concretamente, ha cerrado en los 17.041,4 puntos, un nuevo máximo histórico, gracias al impulso de la banca y las constructoras. Entretanto, Wall Street cotizaba con ligeros descensos al cierre en Europa: el Nasdaq perdía un 0,34%; el Dow Jones, un 0,22%; y el S&P500, un 0,16%.

De hecho, a lo largo de la sesión el IBEX 35 ha conseguido también marcar su máximo intradía en los17.066,5 puntos. Con todo, en el año acumula una subida del 46,97%.

El sector bancario ha registrado una subida media del 2,25% y los valores que más han crecido han sido Bankinter (3,02%), Banco Santander (2,50%), Banco Sabadell (2,20%), CaixaBank (2,16%), Unicaja (2,09%) y BBVA (1,85%). Por otro lado, también han avanzado ACS (2,24%), Acciona (1,73%), Ferrovial (2,20%), IAG (2,85%) y Sacyr (2,29%). Solamente han registrado caídas Telefónica (2,18%), Repsol (0,69%), Inditex (2,08%), Fluidra (0,34%) y Amadeus (0,61%).