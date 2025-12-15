El IBEX 35 consigue un nuevo máximo histórico por encima de 17.000 puntos tras subir un 1,11%
- Ha cerrado la sesión en los 17.041,4 puntos gracias al impulso de la banca y las constructoras
- Los parqués europeos también han cerrado en verde y Wall Street registra ligeros descensos
La bolsa española sigue marcando récords y este lunes ha terminado por encima de la barrera de los 17.000 puntos. Ha subido un 1,11% y, concretamente, ha cerrado en los 17.041,4 puntos, un nuevo máximo histórico, gracias al impulso de la banca y las constructoras. Entretanto, Wall Street cotizaba con ligeros descensos al cierre en Europa: el Nasdaq perdía un 0,34%; el Dow Jones, un 0,22%; y el S&P500, un 0,16%.
De hecho, a lo largo de la sesión el IBEX 35 ha conseguido también marcar su máximo intradía en los17.066,5 puntos. Con todo, en el año acumula una subida del 46,97%.
El sector bancario ha registrado una subida media del 2,25% y los valores que más han crecido han sido Bankinter (3,02%), Banco Santander (2,50%), Banco Sabadell (2,20%), CaixaBank (2,16%), Unicaja (2,09%) y BBVA (1,85%). Por otro lado, también han avanzado ACS (2,24%), Acciona (1,73%), Ferrovial (2,20%), IAG (2,85%) y Sacyr (2,29%). Solamente han registrado caídas Telefónica (2,18%), Repsol (0,69%), Inditex (2,08%), Fluidra (0,34%) y Amadeus (0,61%).
Los parqués europeos también cierran en verde
En el resto de Europa, las subidas han sido algo más moderadas. La bolsa de París ha terminado con un avance del 0,70% en su selectivo CAC-40. El DAX 40 alemán ha ganado un 0,18%, marcado por la cautela de los inversores por el temor a una burbuja en la inteligencia artificial.
La que más ha subido ha sido la bolsa de Milán, que ha cerrado con un incremento del 1,39% del FTSE MIB en una sesión marcada por el buen comportamiento del sector bancario y la subida del club de fútbol turinés Juventus. Por su parte, la bolsa de Londres ha avanzado un 1,06% aupada por varias empresas del sector financiero y en un clima de optimismo ante la expectativa de un próximo recorte de los tipos de interés en el Reino Unido.
La rentabilidad de la deuda española a largo plazo ha bajado casi una centésima, hasta el 3,297%, y la prima de riesgo con Alemania terminó en 44,6 puntos, con lo que sigue en niveles de agosto de 2009. Entretanto, el oro ha caído un 0,04% al cierre, hasta 4.298,11 dólares, mientras que la plata ha registrado un avance del 2,39%, hasta 63,39 dólares. El bitcoin cedía el 1,97% y se cambiaba a 86.719,81 dólares, un precio de comienzos de este mes.