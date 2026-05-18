Trump asegura que ha suspendido un ataque contra Irán previsto para el martes a petición de Catar, Emiratos y Arabia Saudí
- El presidente de EE.UU. afirma que ha ordenado a sus fuerzas estar listas para un ataque "a gran escala"
- Irán transmite a Pakistán su nueva propuesta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha suspendido un ataque contra Irán previsto para este martes a petición de Catar, Emiratos y Arabia Saudí.
"El emir de Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman al-Saud, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, me han pedido que suspenda nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba previsto para mañana", ha escrito Trump este lunes en la cuenta de su red social, TruthSocial.
Según Trump, los tres mandatarios han justificado su petición porque "se están llevando a cabo serias negociaciones y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo, que será muy aceptable para los EE.UU., así como para todos los países de Oriente Medio y más allá". "Este acuerdo incluirá, es importante, ¡QUE IRÁN NO TENGA ARMAS NUCLEARES!", ha afirmado.
"Basándome en mi respeto por los líderes mencionados, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a los militares de EE.UU., de que no hagamos el ataque previsto contra Irán mañana, pero les he dado instrucciones de que se preparen para ir adelante con un asalto total y a gran escala contra Irán, sin previo aviso, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable", ha amenazado Trump.
EE.UU. e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. El 8 de abril, Trump anunció la suspensión de los bombardeos durante dos semanas, y más tarde extendió el alto el fuego, que de momento se mantiene aunque con altibajos y enfrentamientos en el estrecho de Ormuz.
Irán hace llegar su nueva propuesta a EE.UU.
Ambas partes negocian por mediación de Pakistán. Según Irán, después de que Trump rechazara públicamente una propuesta iraní de 14 puntos el 10 de abril, la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones al texto, que fue transmitido a Teherán en los últimos días.
Según ha informado este lunes Reuters, que cita fuentes oficiales pakistánies e iraníes anónimas, Teherán ya ha enviado su nueva propuesta. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha confirmado que Irán ha transmitido ya sus puntos de vista pero no ha dado detalles.
La nueva propuesta de Teherán incluye términos similares a los ya rechazados, aunque fuentes iraníes esperan que Washington ablande su postura en algunas materias. La propuesta insiste en el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y en levantar las sanciones que pesan sobre Irán, mientras los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní se dejan para más adelante.
La misma fuente ha afirmado que EE.UU. estaría dipuesto a liberar una cuarta parte de los fondos iraníes congelados por las sanciones y a permitir la continuación de actividad nuclear con fines pacíficos bajo supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
EE.UU. de momento no ha comentado esta información.
Una fuente pakistaní cercana a las negociaciones ha lamentado que los avances en el diálogo son difíciles porque ambas partes siguen cambiando sus objetivos. "No tenemos mucho tiempo", ha añadido la misma fuente, según Reuters.
Según informaba la página web Axios antes del último anuncio del presidente, Trump tiene previsto reunirse con sus asesores de seguridad el martes para discutir las opciones para retomar los ataques