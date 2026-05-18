Trump asegura que ha suspendido un ataque contra Irán previsto para el martes a petición de Catar, Emiratos y Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha suspendido un ataque contra Irán previsto para este martes a petición de Catar, Emiratos y Arabia Saudí.

"El emir de Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman al-Saud, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, me han pedido que suspenda nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba previsto para mañana", ha escrito Trump este lunes en la cuenta de su red social, TruthSocial.

Según Trump, los tres mandatarios han justificado su petición porque "se están llevando a cabo serias negociaciones y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo, que será muy aceptable para los EE.UU., así como para todos los países de Oriente Medio y más allá". "Este acuerdo incluirá, es importante, ¡QUE IRÁN NO TENGA ARMAS NUCLEARES!", ha afirmado.

"Basándome en mi respeto por los líderes mencionados, he dado instrucciones al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a los militares de EE.UU., de que no hagamos el ataque previsto contra Irán mañana, pero les he dado instrucciones de que se preparen para ir adelante con un asalto total y a gran escala contra Irán, sin previo aviso, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable", ha amenazado Trump.

Mensaje de Trump en su red social, TruthSocial @realDonaldTrump en TruthSocial

EE.UU. e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. El 8 de abril, Trump anunció la suspensión de los bombardeos durante dos semanas, y más tarde extendió el alto el fuego, que de momento se mantiene aunque con altibajos y enfrentamientos en el estrecho de Ormuz.