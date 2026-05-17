Irán entrega una nueva propuesta a Pakistán para reactivar las negociaciones, mientras Trump avisa: "El tiempo corre"

Irán ha entregado un nuevo paquete de propuestas a Pakistán en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre Teherán y Washington, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, avisa: "El tiempo corre".

El medio Iran Nuances ha informado que la propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada y las condiciones planteadas recientemente por Estados Unidos, y que fue entregada al ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, quien llegó la víspera a la capital iraní.

Por su parte, Trump ha recurrido a su red social Truth Social para avisar a la república islámica con un conciso mensaje: "Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo apremia!".

Además, la víspera publicó una imagen suya superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes en la que añadió la frase: "Ha sido la calma antes de la tormenta". Lo que ha disparado las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio.

Mientras, el ministro del Interior de Pakistán se ha reunido con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien fue jefe negociador de Irán en las negociaciones directas de paz con EE.UU., celebradas el 11 y 12 de abril en Islamabad.