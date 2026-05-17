Irán entrega una nueva propuesta a Pakistán para reactivar las negociaciones, mientras Trump avisa: "El tiempo corre"
- Es una combinación de los 14 puntos planteados la semana pasada y las recientes exigencias de Washington
- EE.UU. exige la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60% y mantener activa una instalación nuclear
Irán ha entregado un nuevo paquete de propuestas a Pakistán en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre Teherán y Washington, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, avisa: "El tiempo corre".
El medio Iran Nuances ha informado que la propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada y las condiciones planteadas recientemente por Estados Unidos, y que fue entregada al ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, quien llegó la víspera a la capital iraní.
Por su parte, Trump ha recurrido a su red social Truth Social para avisar a la república islámica con un conciso mensaje: "Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo apremia!".
Además, la víspera publicó una imagen suya superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes en la que añadió la frase: "Ha sido la calma antes de la tormenta". Lo que ha disparado las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio.
Mientras, el ministro del Interior de Pakistán se ha reunido con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien fue jefe negociador de Irán en las negociaciones directas de paz con EE.UU., celebradas el 11 y 12 de abril en Islamabad.
EE.UU. exige Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido
Estados Unidos ha exigido Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según ha informado la agencia iraní Fars.
Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.
Además, Fars ha señalado que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán. Asimismo, ha indicado que EE.UU. condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.
La agencia ha asegurado que incluso si Teherán aceptara estas condiciones la amenaza de una nueva agresión por parte de Estados Unidos e Israel seguiría vigente. El informe se publica un día después del viaje a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, con el supuesto objetivo de transmitir un mensaje de EE.UU. a Irán.
Irán y EE.UU. siguen intercambiando mensajes
Teherán había planteado la semana pasada a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, la liberación de fondos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz antes de comenzar una negociación sobre su programa nuclear.
Trump calificó la propuesta de Irán como "totalmente inaceptable" y dijo que la tregua entre las partes, vigente desde el 8 de abril, era "increíblemente frágil".
En repetidas ocasiones, el inquilino de la Casa Blanca ha responsabilizado a Irán del estancamiento de las negociaciones. "Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín. Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que se ha repetido en cinco ocasiones.
Aún así, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes, al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi, que pese al estancamiento de las negociaciones formales ambos países aún intercambian mensajes, aunque “lentamente”.