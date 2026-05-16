Honduras denuncia la "toma ilegal" de un buque de carga de su bandera por fuerzas de Irán
- La embarcación ha arribado al puerto de Bandar Abbas (Irán) con sus 17 tripulantes en situación estable
- Existen indicios de una "posible violación de jurisdicción marítima", por ingreso a aguas del Sultanato de Omán
El Gobierno de Honduras ha denunciado este viernes la presunta "toma ilegal" en aguas de Omán de un buque de carga de su bandera por fuerzas iraníes, y ha confirmado que la embarcación había arribado al puerto de Bandar Abbas (Irán) con sus 17 tripulantes en situación "estable".
El incidente, ocurrido el pasado 14 de mayo, según un comunicado oficial emitido por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), ha afectado al buque M/V HUI CHUAN, una embarcación de trabajo registrada en el puerto de San Lorenzo, al sur de Honduras.
La Marina Mercante ha detallado que, según los informes preliminares de la compañía operadora, de capital chino, el buque fue interceptado por unidades vinculadas a fuerzas de Irán en una posición cercana a las 38 millas náuticas al noreste de Fujairah (Emiratos Árabes Unidos). Posteriormente, se perdió "toda comunicación" satelital y el sistema de identificación automática (AIS) de la nave fue desactivado.
Honduras ha señalado que existen indicios de una "posible violación de jurisdicción marítima", ya que las fuerzas involucradas habrían ingresado "sin autorización" a aguas del Sultanato de Omán para proceder al remolque de la nave hacia puertos iraníes.
Honduras víctima colateral del conflicto
En un comunicado enviado por la "La Dirección General de la Marina Mercante" se menciona a la República de Honduras como una "víctima colateral de la compleja situación geopolítica y del conflicto regional actualmente existente en el Medio Oriente".
Las autoridades hondureñas confirmaron que la tripulación está compuesta por 17 personas, entre ellos diez perdonas de Nepal, tres de Myanmar, tres de Vietnam y uno de Sri Lanka.
El reporte más reciente indica que el buque ya arribó al puerto de Bandar Abbas, en Irán, y que la situación a bordo es "estable".
Las autoridades iraníes han comunicado que procederán a realizar inspecciones documentales y de cumplimiento antes de considerar la liberación de la embarcación.
Honduras ha asegurado que mantiene comunicación permanente con los armadores y la empresa operadora para gestionar la pronta liberación de la nave y garantizar la seguridad de los 17 tripulantes.