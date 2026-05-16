Honduras denuncia la "toma ilegal" de un buque de carga de su bandera por fuerzas de Irán

El Gobierno de Honduras ha denunciado este viernes la presunta "toma ilegal" en aguas de Omán de un buque de carga de su bandera por fuerzas iraníes, y ha confirmado que la embarcación había arribado al puerto de Bandar Abbas (Irán) con sus 17 tripulantes en situación "estable".

El incidente, ocurrido el pasado 14 de mayo, según un comunicado oficial emitido por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), ha afectado al buque M/V HUI CHUAN, una embarcación de trabajo registrada en el puerto de San Lorenzo, al sur de Honduras.

La Marina Mercante ha detallado que, según los informes preliminares de la compañía operadora, de capital chino, el buque fue interceptado por unidades vinculadas a fuerzas de Irán en una posición cercana a las 38 millas náuticas al noreste de Fujairah (Emiratos Árabes Unidos). Posteriormente, se perdió "toda comunicación" satelital y el sistema de identificación automática (AIS) de la nave fue desactivado.

Honduras ha señalado que existen indicios de una "posible violación de jurisdicción marítima", ya que las fuerzas involucradas habrían ingresado "sin autorización" a aguas del Sultanato de Omán para proceder al remolque de la nave hacia puertos iraníes.