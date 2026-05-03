Irán asegura que está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra

Irán ha confirmado este domingo que ya ha recibido a través de Pakistán, país mediador en las conversaciones, la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y ha asegurado que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

"La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal. El portavoz ha explicado que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Bagaei ha insistido en que la propuesta iraní "está centrada exclusivamente en poner fin a la guerra" y ha subrayado que "los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar" en ese plan. "En esta fase no mantenemos negociaciones nucleares", ha añadido.

Además, el portavoz ha rechazado que Irán haya dado un plazo de 30 días a EE.UU. para poner fin a la guerra. "El plazo de 30 días es para acordar la manera en que debe implementarse el acuerdo de paz", ha explicado. "Irán, básicamente no acepta negociar con ultimátums y fechas límite impuestas", ha argumentado.

El principal eje de la propuesta iraní es cerrar formalmente el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en una entrevista que revisaría "pronto" el plan enviado por Irán, aunque adelantó que "no puedo imaginar que sea aceptable".

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes.

Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que han tratado los detalles de la negociación en marcha para poner fin a la guerra, han informado fuentes de Exteriores. Este contacto, mantenido a petición del ministro iraní, ha servido también para que Albares reiterara "el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva", según estas fuentes.

Araqchi ha mantenido una serie de contactos con ministros de Exteriores de varios países, los últimos con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi; con el de Alemania, Johann Wadephul, o de Brasil, Mauro Vieira. Mientras, continúa el intercambio de propuestas entre Washington y Teherán.

Irán exige garantías de no agresión militar Según información difundida la víspera por la agencia Tasnim, Irán presentó, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos centrada en el fin definitivo de la guerra, formulado en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Entre los puntos incluidos en la propuesta iraní figuran garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní. No obstante, medios iraníes no han detallado el formato o alcance de esas garantías. Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. Según el Comando Central de EE.UU., desde entonces Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marítimo. Además, la propuesta iraní plantea un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20% del crudo mundial. Irán mantiene el control operativo del estrecho desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros y elevando el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril. El nuevo mecanismo que propone podría estar vinculado a una ley que debate el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Haji Babaei, impediría el paso de buques de países enemigos salvo pago de reparaciones de guerra. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía. El líder supremo iraní dice que se forja "un nuevo capítulo" para el Golfo y Ormuz tras el "fracaso estrepitoso" de EE.UU. Irán pide además la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional. Durante años, Teherán ha reclamado a sus vecinos expulsar a las tropas de EE.UU. y ha criticado a gobiernos regionales por albergar bases militares estadounidenses. Durante la guerra, Irán lanzó ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, entre otros países. El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní. Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes. También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año.