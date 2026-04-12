Las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad terminan sin acuerdo, Vance regresa a Estados Unidos

El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró este domingo que no han llegado a un acuerdo con Irán en las negociaciones de paz de Islamabad, pese a haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso, aunque se va de la capital paquistaní con una "última" oferta, la de un "método de entendimiento".

"Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo: Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo, hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", afirmó Vance en una comparecencia ante los medios.

Indicó que se van de Islamabad con una "propuesta muy simple", que es la de "un método de entendimiento", la que tildó de su "mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan", sin mencionar nada sobre la actual tregua de dos semanas.

Vance no ha querido entrar en detalles de las negociaciones, porque no quiere "negociar esto en público después de haber negociado durante 21 horas en privado", pero apuntó que el principal escollo ha sido que Irán no ha asumido un compromiso de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

Pero planteó una pregunta: "¿Vemos un compromiso de voluntad por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, no solo dentro de dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto".

"El hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones", dijo el vicepresidente sobre este contacto directo, el de mayor nivel desde hace 47 años cuando se rompieron las relaciones por la revolución islámica de 1979.

Igualmente, Vance puntualizó que en estas conversaciones han hablado de muchos temas, en los cuales han sido "bastante flexibles".

El presidente Trump "nos dijo que debíamos venir de buena fe y hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. Lo hicimos, y lamentablemente, no pudimos avanzar", zanjó.

Por su parte, la televisión estatal iraní (IRIB) afirmó que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad fracasaron debido a las “demandas irrazonables” de Washington.

Según IRIB, la delegación iraní negoció “sin descanso” durante 21 horas para defender los intereses nacionales, pero —pese a varias iniciativas por parte de Teherán— las exigencias estadounidenses impidieron cualquier avance. Como resultado, las conversaciones se dieron por terminadas sin acuerdo. El mensaje fue difundido por IRIB a través de Telegram.