Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz "cara a cara" con la mediación de Pakistán
- Este contacto directo es el de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979
- Con anterioridad, las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán
- Sigue aquí la última hora de las negociaciones sobre la guerra en Irán
Irán y Estados Unidos mantienen en la tarde de este sábado su primer encuentro directo en las negociaciones de paz en Islamabad, tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según ha informado a Efe una fuente diplomática paquistaní.
"Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán", ha confirmado la fuente bajo condición de anonimato.
El diplomático no ha detallado cuál ha sido el contenido de esta reunión, en la que han estado los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
Un alto funcionario de la Casa Blanca también ha confirmado a la prensa que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen este sábado "una reunión trilateral presencial".
Este contacto directo es el de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979, y se ha producido tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
Irán insiste en que al alto el fuego incluya el Líbano
Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de los activos iraníes bloqueados y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.
Por otro lado, medios iraníes han informado de que Estados Unidos había accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.
Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo ha pasado de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos coordinados por expertos de ambas partes. "Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad entraron en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos", ha anunciado el Gobierno iraní en un comunicado.
Aunque la cumbre estaba programada para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones se prolonguen hasta el domingo para cerrar los flecos técnicos del acuerdo.
Además de JD Vance, la delegación estadounidense la completan el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Andrew Baker; y el asesor vicepresidencial para Asuntos Asiáticos, Michael Vance.