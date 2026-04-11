Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz "cara a cara" con la mediación de Pakistán

Irán y Estados Unidos mantienen en la tarde de este sábado su primer encuentro directo en las negociaciones de paz en Islamabad, tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según ha informado a Efe una fuente diplomática paquistaní.

"Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán", ha confirmado la fuente bajo condición de anonimato.

El diplomático no ha detallado cuál ha sido el contenido de esta reunión, en la que han estado los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Un alto funcionario de la Casa Blanca también ha confirmado a la prensa que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen este sábado "una reunión trilateral presencial".

Este contacto directo es el de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979, y se ha producido tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.