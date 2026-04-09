Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. penden de un hilo tras la escalada de bombardeos en Líbano
- Pakistán denuncia la "agresión" israelí y pide a la comunidad internacional que intervenga
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
El acuerdo de alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos contempla entre líneas el inicio de unas negociaciones de paz con la mediación de Pakistán. Sin embargo, la evidente fragilidad de la tregua y la escalada de bombardeos israelíes en el Líbano ha hecho que este hipotético proceso de diálogo se tambalee y que a estas alturas ninguna de las partes dé nada por sentado, a la espera de ver si finalmente acudirán a Islamabad.
La tregua entró en vigor el miércoles de madrugada, apenas unos minutos de que expirase el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que llegó a amenazar con la aniquilación de la "civilización" iraní. Trump confirmó como "base" para negociar el plan de diez puntos presentado por Teherán y la Casa Blanca adelantó que, para intentar cerrar un acuerdo en firme, se desplazaría a Pakistán una misión oficial encabezada por el vicepresidente JD Vance.
Por su parte, el régimen iraní ha pasado de dar por sentada su participación en esta negociaciones a optar por el silencio. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, anunció este jueves en redes sociales la llegada inminente de una delegación en Islamabad, con vistas a unas "conversaciones serias" que seguirían adelante pese al "escepticismo", pero en cuestión de horas el mensaje fue retirado sin aclaración alguna.
Más de 200 muertos en un día en Líbano
En ese mensaje desaparecido, Moghadam aludió a las "reiterada violaciones del alto el fuego" perpetradas por Israel, al que acusó de "sabotear" los esfuerzos diplomáticos. Teherán ha denunciado de manera vehemente los bombardeos lanzados por las fuerzas israelíes sobre el Líbano, los mayores desde el inicio de esta nueva escalada, y ha reivindicado que el frente libanés también debería estar incluido en el pacto con Estados Unidos.
Israel no lo entiende así, ni tampoco Trump. "El Líbano no está incluido", zanjó el miércoles el mandatario norteamericano, que en una entrevista atribuyó la excepcionalidad a la presencia de la milicia chií Hizbulá. Este grupo también ha confirmado el lanzamiento de nuevos ataques contra objetivos israelíes en respuesta a esas supuestas violaciones del alto el fuego, mientras el balance de víctimas no hace más que aumentar.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en su último balance, recogido por medios locales, que sólo el miércoles hubo más de 200 fallecidos y un millar de heridos y el Ejército israelí ha dado por muerto al secretario del líder de Hizbulá, Naim Qassem. "Seguimos golpeando a Hizbulá con fuerza, precisión y determinación", ha subrayado Netanyahu en un mensaje en el que ha confirmado ese nuevo asesinato selectivo.
El primer ministro ha avisado de que la ofensiva seguirá: "Seguiremos golpeando a Hizbolá donde sea necesario hasta que devolvamos la seguridad plena a los residentes del norte" de Israel.
Pakistán no tira la toalla
Pakistán no es un mediador recurrente, pero sus afinidades culturales y religiosas con Irán, con quien comparte frontera, y el hecho de que el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, goce del respaldo de Trump, han jugado a su favor. También sus lazos con China, así como que no se haya visto implicado directa o indirectamente en el conflicto, como sí le ha ocurrido a otro habitual mediador como es Catar.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha agradecido este jueves en sucesivos mensajes el apoyo internacional a los "sinceros esfuerzos" de su Gobierno en favor de la paz, sin dar por muerta la mediación pese a que él mismo ya había denunciado la víspera incumplimientos de los compromisos. Sharif reclamó "contención" a las partes durante estas dos semanas de tregua "para que la diplomacia pueda tomar las riendas y lograr una resolución pacífica del conflicto" iniciado hace más de un mes, cuando las fuerzas israelíes y estadounidenses comenzaron a bombardear Irán.
Este viernes arrancan en Islamabad las negociaciones entre Estados Unidos
e Irán gracias a un mediador inesperado, Pakistán.
Este país asiático comparte..
importantes lazos históricos, culturales y religiosos con Irán...
...además de una frontera de 900 kilómetros que a Pakistán le interesa
mantener estable y segura
Hay además una figura clave, el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de
campo Munir Asim,
tiene buena sintonía con el presidente de Estados Unidos.
Donald Trump cree que Asim conoce a Irán
mejor que muchos y lo considera su favorito.
Pakistán además no se ha visto implicado directa o
indirectamente en el conflicto, como sí lo están otros mediadores
tradicionales, como Qatar,
que ha sido atacado por Irán.
El jefe de la diplomacia pakistaní estuvo aquí en Pekín la semana pasada
invitado por el ministro de Exteriores chino, y los dos presentaron una
iniciativa de paz conjunta
Los expertos no dudan de que China con su diplomacia discreta ha jugado un
papel crucial para
conseguir el alto el fuego temporal y que Irán se vuelva a sentar a negociar
con Estados Unidos
El Ministerio de Exteriores de Pakistán ha endurecido este jueves el tono para condenar "en los términos más contundentes" la "agresión" israelí sobre el Líbano, "que ha provocado la pérdida de vidas inocentes y una amplia destrucción de la infraestructura". Estas acciones, prosigue en su nota, "lastran los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región y constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y de los principios humanitarios fundamentales".
Islamabad ha apelado directamente a la comunidad internacional para que emprenda acciones "urgentes y concretas" para forzar a Israel a poner fin a estos abusos, aunque por ahora no hay constancia de ninguna herramienta de presión más allá de la dialéctica.
Entre los apoyos internacionales al proceso figura España y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que ha hablado del tema con su homólogo paquistaní, a quien ha agradecido directamente esta labor de mediación. "España trabaja para que Líbano esté incluido en el alto el fuego, que cesen todos los ataques sobre los países de Oriente Medio, se garantice el paso libre por el estrecho de Ormuz, y el fin de la guerra", ha reclamado el jefe de la diplomacia española, que también ha hablado en las últimas horas con el ministro de Irán.
Por su parte, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido de que "el derecho de Israel a defenderse no justifica una destrucción tan masiva" como la infligida sobre Líbano en las últimas horas y que añaden una "gran presión" al alto el fuego. Kallas también considera que "la tregua debería extenderse al Líbano".
Trump, entretanto, no renuncia a una nueva acción armada y ha vuelto a dejar claro que hasta que haya "un verdadero acuerdo", todos los equipos y efectivos militares desplegados en la región seguirán en su sitio. En Irán, este jueves ha vuelto a ser día de movilizaciones, con actos masivos de adhesión al régimen en conmemoración por los 40 días transcurridos desde la muerte del anterior líder supremo, Alí Jameneí, asesinado el 28 de febrero.