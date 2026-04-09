Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. penden de un hilo tras la escalada de bombardeos en Líbano

El acuerdo de alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos contempla entre líneas el inicio de unas negociaciones de paz con la mediación de Pakistán. Sin embargo, la evidente fragilidad de la tregua y la escalada de bombardeos israelíes en el Líbano ha hecho que este hipotético proceso de diálogo se tambalee y que a estas alturas ninguna de las partes dé nada por sentado, a la espera de ver si finalmente acudirán a Islamabad.

La tregua entró en vigor el miércoles de madrugada, apenas unos minutos de que expirase el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que llegó a amenazar con la aniquilación de la "civilización" iraní. Trump confirmó como "base" para negociar el plan de diez puntos presentado por Teherán y la Casa Blanca adelantó que, para intentar cerrar un acuerdo en firme, se desplazaría a Pakistán una misión oficial encabezada por el vicepresidente JD Vance.

Por su parte, el régimen iraní ha pasado de dar por sentada su participación en esta negociaciones a optar por el silencio. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, anunció este jueves en redes sociales la llegada inminente de una delegación en Islamabad, con vistas a unas "conversaciones serias" que seguirían adelante pese al "escepticismo", pero en cuestión de horas el mensaje fue retirado sin aclaración alguna.

Más de 200 muertos en un día en Líbano En ese mensaje desaparecido, Moghadam aludió a las "reiterada violaciones del alto el fuego" perpetradas por Israel, al que acusó de "sabotear" los esfuerzos diplomáticos. Teherán ha denunciado de manera vehemente los bombardeos lanzados por las fuerzas israelíes sobre el Líbano, los mayores desde el inicio de esta nueva escalada, y ha reivindicado que el frente libanés también debería estar incluido en el pacto con Estados Unidos. 15.33 min El papel medidador de Pakistán en las negociaciones entre Irán y EE.UU. Israel no lo entiende así, ni tampoco Trump. "El Líbano no está incluido", zanjó el miércoles el mandatario norteamericano, que en una entrevista atribuyó la excepcionalidad a la presencia de la milicia chií Hizbulá. Este grupo también ha confirmado el lanzamiento de nuevos ataques contra objetivos israelíes en respuesta a esas supuestas violaciones del alto el fuego, mientras el balance de víctimas no hace más que aumentar. El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en su último balance, recogido por medios locales, que sólo el miércoles hubo más de 200 fallecidos y un millar de heridos y el Ejército israelí ha dado por muerto al secretario del líder de Hizbulá, Naim Qassem. "Seguimos golpeando a Hizbulá con fuerza, precisión y determinación", ha subrayado Netanyahu en un mensaje en el que ha confirmado ese nuevo asesinato selectivo. El primer ministro ha avisado de que la ofensiva seguirá: "Seguiremos golpeando a Hizbolá donde sea necesario hasta que devolvamos la seguridad plena a los residentes del norte" de Israel.