Directo | Albares anuncia que España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado a su llegada al Congreso la reapertura de la embajada de España en Teherán y la vuelta del embajador.

01.06 min Albares anuncia la reapertura de la embajada española en Teherán

Albares ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado EE.UU. e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz. "Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.

Sobre el ataque de este miércoles de Israel a Líbano ha dicho que es "una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad", en un momento en el que se abría "un rayo de esperanza para toda la región". Ha lamentado que en el ataque "más brutal" por parte de Israel, y ha denunciado que desde que empezó la ofensiva ha habido cientos de muertos y miles de heridos. Ha recordado que el Líbano es un estado soberano, y que su gobierno estaba "comprometido con el desarme de Hizbulá y con el desarrollo del Líbano y todo eso ha quedado paralizado por la ofensiva de Israel".

Comparecencia a petición propia El titular de Exteriores comparece en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra en Oriente Medio tras el alto el fuego provisional de dos semanas entre EE.UU. e Irán y para abordar el acuerdo de la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. Sobre estas dos cuestiones el ministro comparece a petición propia y lo hace en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde además tendrá que dar cuenta, a instancias del PP, de los motivos de la ausencia de España en la cumbre de líderes sobre Ucrania (13 de agosto de 2025). Además, quiere que el ministro aclare qué efectos ha tenido a nivel internacional el "boicot" a la última etapa de la Vuelta Ciclista por la presencia de deportistas israelíes, aparte de otros temas. Vox también le pedirá al ministro que hable, al margen del acuerdo sobre Gibraltar, del cierre "unilateral" de las aduanas en Ceuta y Melilla por parte de Marruecos y de los motivos por los que se envió un patrullero de la Armada durante la crisis con Israel por la presencia de la flotilla Global Sumud. A sus socios de Sumar, Albares les tendrá que responder sobre el acuerdo arancelario "presuntamente alcanzado" entre la UE y Estados Unidos en julio del año pasado.